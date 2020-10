Posturi vacante la Primaria Orasului Navodari

19 octombrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;

28 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă pentru posturile vacante de portar și de îngrijitor vârstnici la domiciliu;

28 octombrie 2020, ora 12.30: proba practică pentru posturile vacante de muncitori calificați și necalificați;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Oraşului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:, treaptă profesională I – studii generale/medii – cu vechime de minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, sudor, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, li era r-he toni st, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, șofer – Compartiment întreținere – Reparații, treaptă profesională IV – studii generale/medii – cu vechime de minimum 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar- betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, Șofer – Compartiment întreținere – Reparații;– studii generale/medii – vechime in muncă minimum 1 an – Compartiment întreținere – Reparații;– studii generale – vechime în muncă minimum 1 an – Compartiment Ecarisaj;– treaptă profesională II – studii generale/ medii, cu o calificare specifică activităților agricole/viticultură/spații verzi și vechime în muncă de minimum 4 ani dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe – Compartiment Spații Verzi;– studii generale – cu atestat profesional conform Legii 333/2003 și cu o vechime în muncă de minimum 4 ani – Serviciul Administrativ;– studii medii și curs de calificare absolvit cu diplomă/certificat în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice- Compartiment Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.Concursul se va organiza conform calendarului următor:Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând https://primaria-navodari.ro. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, telefon 0241/761.603, interior 108.