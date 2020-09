Pot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca?

Sa luam un scenariu in care sotul si sotia nu se cunosteau in urma cu 10 ani. Ea a luat un credit pe care, apoi, nu l-a mai rambursat, din varii motive. Acum, cei doi sunt casatoriti, dar creditul ei este inca nerambursat. Apare intrebarea daca, impreuna, in calitate de soti, cei doi pot accesa un credit bancar?