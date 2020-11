Potapi Arpad Janos:Supravietuirea maghiarilor nu poate fi garantata decat daca urmam calea lui Gábor Bethlen

Secretarul de stat pentru politica naţională din Ungaria, Potapi Arpad Janos, a declarat, duminică, la Târgu Mureş, în timpul ceremoniei de dezvelire a statuii principelui Bethlen Gabor, că după 20 de ani, municipiul a redevenit liber datorită faptului că, indiferent de etnie, românii şi maghiarii împreună au dorit schimbarea.

"Astăzi putem exprima omagiile principelui Bethlen care, în anul 1616, a ridicat Târgu Mureşul la rangul de oraş liber regesc. Azi omagiem şi sărbătorim pentru că după 20 de ani, oraşul a redevenit liber. Oraşul a redevenit liber datorită faptului că, indiferent de etnie, românii şi maghiarii împreună au dorit o schimbare şi cooperare pentru oraşul lor iubit, pentru dezvoltarea şi construirea oraşului lor. Aş dori să-l felicit pe domnul primar Soos Zoltan şi echipa lui şi vă transmit felicitările vicepremierului Ungariei, domnul Semjen Zsolt", a afirmat Potapi Arpad Janos, potrivit traducerii oficiale.

În cadrul discursului său, secretarul de stat ungar i-a îndemnat pe maghiari să se prezinte la urne şi în data de 6 decembrie, astfel încât maghiarii să aibă o reprezentare puternică în Parlamentul României."Dragi compatrioţi, campania electorală nu s-a încheiat însă. Pe 6 decembrie, maghiarii din Transilvania sunt chemaţi la vot. Avem nevoie de forţa pe care am experimentat-o în septembrie, astfel putem demonstra că suntem aici, că împreună putem avea o reprezentare puternică în Parlamentul României. Pentru aceasta, toţi alegătorii maghiari din Transilvania trebuie să-l susţină pe preşedintele UDMR, Kelemen Hunor ", a spus Potapi.Secretarul de stat a adăugat, în cadrul discursul său, că dezvelirea statuii principelui Transilvaniei Bethlen Gabor de la Târgu Mureş are loc într-o perioadă care reprezintă o provocare uriaşă pentru întreaga lume şi că maghiarii pot conta pe sprijinul Guvernului Ungariei."Astăzi, pe 15 noiembrie 2020, stăm în faţa statuii principelui Transilvaniei Bethlen Gábor într-o perioadă care reprezintă o provocare uriaşă pentru întreaga lume. Observăm zilnic gravitatea pandemiei, auzim cifrele uimitoare în spatele cărora apar atât destinele umane, cât şi cele familiale. Întrebarea poate apărea pe bună dreptate la noi toţi, suntem singuri în această situaţie? Există cineva pe care ne putem baza? Cu toţii putem spune că încercările şi provocările ne-au împietrit anul acesta. Ştim că şi un alergător cu febră musculară va fi uşurat de durere dacă aleargă puţin şi a doua zi. Şi noi suntem la fel. Răspunsul nostru la încercări nu este să fugim, ci să înfruntăm o nouă luptă. Ştim, de asemenea, că noi, maghiarii suntem importanţi unul pentru celălalt, şi ne putem baza unul pe celălalt. Maghiari în Transilvania, maghiari în Bazinul Carpatic, maghiari în lume. Dumneavoastră, ca şi până acum puteţi conta pe sprijinul şi compasiunea Guvernului maghiar, chiar şi atunci când Ungaria duce o luptă acerbă împotriva bolii. Nu lăsăm niciun maghiar fără sprijin", a subliniat Potapi Arpad Janos.Secretarul de stat din Ungaria a precizat că, în anul 2015, la propunerea părintelui Böjte şi a UDMR, Parlamentul Ungariei a declarat ziua de 15 noiembrie drept Ziua Diasporei Maghiare, întrucât această zi reprezintă aniversarea naşterii şi comemorarea morţii lui Gabriel Bethlen."Supravieţuirea maghiarilor nu poate fi garantată decât dacă urmăm calea luată de Gábor Bethlen. Ne consolidăm comunităţile în educaţie, cultură, economie, ţinând cont de importanţa unităţii naţiunii. La urma urmei, 'principala noastră preocupare este să luptăm împreună'", a menţionat secretarul de stat.În discursul său, primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan, a subliniat că principele Bethlen Gabor are, începând de duminică, o veşnică amintire în centrul oraşului, fiindcă a instituţionalizat aici un drept de libertate."Există puţine aşezări în această zonă, care în istoria lor să poată fi mai mândre de atâţia oameni de spirit şi cultură: Teleki şi Bolyai, Petru Maior şi Şcoala Ardeleană, teatrele, scriitorii şi poeţii săi. El doreşte să rămână aşa cel puţin în următorii 404 de ani", a spus Soos Zoltan.După dezvelirea statuii, primarul din Târgu Mureş le-a promis locuitorilor oraşului că, dacă situaţia epidemiologică o va permite, în data de 29 aprilie 2021, la aniversarea primirii privilegiului, îl vor putea sărbători pe Bethlen Gábor printr-o manifestare de amploare şi că, în zilele următoare, târgumureşenii vor putea aduce un omagiu amintirii acestui principe.Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a arătat, la rândul său, că politica lui Bethlen Gabor este un bun exemplu pentru toată lumea şi că aşa cum a făcut principele, "trebuie să sprijinim cultura, să îmbunătăţim sistemul educaţional, să avem mulţi profesionişti buni pentru a avea parte de prosperitate".