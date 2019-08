Poti sa bei apa de la robinet, in Bucuresti? Iata cum se obtine si ce contine

Ca sa faca potabila apa din raurile Arges si Dambovita, Apa Nova are nevoie sa o trateze cu mai multe substante. Printre ele: clor, compusi ai aluminiului si, uneori, chiar acid sulfuric. In aceste conditii, bucuresteanul de rand s-ar putea intreba, pe buna dreptate: ce altceva se mai adauga, de fapt, in apa de la robinet si cata ar putea sa bea un om, fara sa se imbolnaveasca? Iata cum stau lucrurile.