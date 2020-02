Poveste adevarata: M-am saturat sa fac curat dupa el in fiecare seara si sa-l vad cum se tranteste in fata televizorului imediat ce ajunge de la munca. Voiam sa ii spun totul si sa divortez

Deirdre Sanford, o femeie din Statele Unite, a postat o imagine cu talpa uzata a bocancilor sotului ei pe Facebook si a spus o poveste. Nu se astepta ca postarea sa se viralizeze.

„Doamnelor, vad ca multe dintre voi va plangeti ca sotul nu va ajuta la curatenie, ca nu strange dupa el sau ca nu vrea sa mai faca nimic dupa ce vine de la munca. (…) Cred ca uneori subestimam cat de mult muncesc sotii nostri”, a scris Deirdre Sanford, potrivit spusebuzz.com.

Sanford a continuat, spunand ca se saturase sa faca curat dupa sotul ei in fiecare seara, ca se saturase sa il vada pe acesta cum ajunge de la serviciu si se tranteste pe canapea, la televizor, unde sta pana cand vine ora somnului.

„Si eu faceam acest lucru. Pana azi, cand strangeam iarasi dupa sotul meu. I-am luat bocancii pe care i-a cumparat doar acum sase luni si am vazut asta. Ghetele scumpe ale sotului meu erau atat de purtate incat aveau o gaura. Aproape ca am izbucnit in plans’, a spus femeia.

Femeia a explicat ca abia atunci a inteles cu adevarat cat de mult munceste sotul ei.

Postarea, care a circulat pe grupurile de socializare ale femeilor care su soti in armata a generat multe dezbateri. In vreme ce unele femei au felicitat-o pentru cele scrise, altele au protestat si au atras atentia ca sotiile nu trebuie sa fie menajerele barbatilor, chiar daca acestia muncesc mult.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.