Poveste de succes la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi – Europa se intoarce la scoala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand indraznesti sa visezi si adaugi viselor determinare, invatare permanenta si multa munca, visele devin realitate! Acesta a fost mesajul transmis elevilor madgearisti de catre dna Gabriela Grasu, absolventa a Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi, care de zece ani de zile lucreaza in cadrul Comisiei Europene, la Directia Generala Piata Interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri, in departamentul de Relatii institutionale. Dupa douazeci de ani de la absolvirea liceului, dna Gabriela Grasu s-a intors la scoala, in cadrul initiativei Comisiei Europene „EU Back to School”, in cadrul careia angajatii sunt incurajati sa intalneasca noile generatii de cetateni ai Uniunii Europene si sa discut ...