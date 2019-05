Poveste de succes la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi–Europa se intoarce la scoala - FOTO

Poveste de succes 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand indraznesti sa visezi si adaugi viselor determinare, invatare permanenta si multa munca, visele devin realitate! Acesta a fost mesajul transmis elevilor madgearisti de catre dna Gabriela Grasu, absolventa a Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi, care de zece ani de zile lucreaza in cadrul Comisiei Europene, la Directia Generala Piata Interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri, in departamentul de Relatii institutionale. Dupa douazeci de ani de la absolvirea liceului, dna Gabriela Grasu s-a intors la scoala, in cadrul initiativei Comisiei Europene „EU Back to School”, in cadrul careia angajatii sunt incurajati sa intalneasca noile generatii de cetateni ...