Poveste desprinsa din filme! Aceasta tanara nu a realizat ca este insarcinata

Charlotte Dubard

Poveste desprinsa din filme. O tanara nu a realizat ca este insarcinata, ba chiar mai mult, a ramas socata atunci cand a vazut capul bebelusului. Tanara a ramas socata atunci cand, in timp ce investiga o durere de stomac, a vazut capul fatului. In varsta de doar 24 de ani, Charlotte Dubard, a avut socul vietii ei, mai ales atunci cand a vazut ca, dintr-o data, s-a ingrasat cu aproximativ 5 kilograme. In ianuarie, tanara a simtit o serie de dureri abdominale in timp ce se afla acasa si a decis sa investigheze cu camera de la telefonul mobil. A facut un filmulet si a fost socata sa vada parul bebelusului. Charlotte s-a lasat condusa de instinct in timp ce si-a adus pe lume copilul. Bebelusul ...