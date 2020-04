Poveste din diaspora: "Am stat in case cu oameni care fumau iarba, cu fete care s-ar fi culcat cu oricine ca sa aiba unde dormi"

Corina Iordache a beneficiat de o bursă în Statele Unite ale Americii pentru că era jurnalist. A stat 3 luni în Ucraina fiind și observator direct al Maidan-ului din Kiev. Acum trăiește în Marea Britanie, este managerul Departamentului Internațional într-o instituție de învățământ superior din Sheffield și este mamă a doi copii și... două pisici!

"De cinci ani. Acum, când mă gândesc în urmă, îmi dau seama că a fost curată nebunie: ne-am aruncat într-o aventură fără plasă de siguranță, am lăsat copiii în țară la fosta soacră și am plecat pe un drum necunoscut, fugind de sentimentul că, oricât te zbați, vei fi învins în țara ta, pe munca ta. Decizia mutării a fost mai mult o provocare: să vedem ce ar însemna, apoi dacă am reuși, apoi dacă vom putea să închiriem o casă și tot așa, fiecare dintre pașii de început au fost provocări. Și suficient de mult chin, de exemplu în primele 3 luni, Cristi, partenerul meu, făcea naveta cu trenul și pentru că era destul de scump și-a cumpărat o bicicletă cu care mai mergea niște stații prin ploaie și vânt pentru a economisi câteva lire. Imaginează-ți după o tură de 12 ore de muncă fizică, să te urci pe bicicletă în luna februarie, să pedalezi 10 mile sau mai mult prin vântul care îți îngheață oasele. Primele șase luni pentru el și primele trei luni pentru mine au fost infinit de grele. Am stat în case cu alți români, polonezi. Am stat în case în care noaptea circulau șobolani. Am stat în case cu oameni care fumau iarbă, cu fete care s-ar fi culcat cu oricine ca să aibă unde dormi. Plângeam noaptea în somn de dorul copiilor. Da, a fost destul de greu. Dar au fost și părți bune care ne-au ajutat să izbândim: relația bună dintre noi, frumusețea Angliei, felul oamenilor de a fi, politețea lor, toate oportunitățile de aici care au devenit acum normalitate." povesteste aceasta intr-un interviu acordat: http://tvri.tvr.ro/