Povestea catedralei Notre-Dame de Paris

Notre Dame de Paris Catedrala Notre-Dame de Paris este catedrala arhiepiscopiei catolice din Paris. A fost evanghelizata in secolul al XIII-lea si este una din cele mai vechi catedrale gotice din Franta. Catedrala Notre-Dame de Paris este catedrala arhiepiscopiei catolice din Paris. A fost evanghelizata in secolul al XIII-lea si este una din cele mai vechi catedrale gotice din Franta. Edificiul este situat in Ile de la Cité, in arondismentul al IV-lea al Parisului. Anul 1163 a devenit data retinuta traditional prin montarea primei pietre de temelie a Catedralei Notre-Dame, care a avut loc in prezenta Papei Alexandru al III-lea. Noul edificiu se inscrie ca o opera de arta in elanul noii arte gotice (art ...