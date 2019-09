Povestea de dragoste dintre Klaus si Carmen Iohannis, subiect de carte. ”Presedintele s-a inscris la o scoala de dans si bune maniere, ca sa poata avea mai mult succes la fete”

Marile povesti de dragoste din lumea artistica romaneasca, dar si cele dintre Klaus si Carmen Iohannis si Traian si Maria Basescu, sunt iubiri model care au meritat sa devina subiect de carte. Vineri, la Muzeul National al Literaturii Romane, s-a lansat volumul ”Povesti de dragoste ale vedetelor”, scris de Ioana Mandache, carte ce a strans laolalta mari iubiri ale personalitatilor scenei romanesti si povesti de dragoste ale politicienilor.

Stefan Iordache si Mihaela Tonitza, Emil Hossu si Catrinel Dumitrescu, Adrian Pintea si Lavinia Pintea, Ileana Stana si Andrei Ionescu, Eugen Cristea si Cristina Deleanu, Ilinca Tomoroveanu si Traian Stanescu, Alice Barb si George Ivascu, Rodica Popescu Bitanescu si Mircea Bitanescu, Teodora si Martin Stanciu, Traian si Maria Basescu, Daciana Sarbu si Victor Ponta, Carmen si Klaus Iohannis, dar si Dana si Adrian Nastase sunt cateva din cuplurile ce, in acceptiunea autoarei, au fost si sunt reprezentative din societatea romaneasca prezentate in cartea tocmai buna de pus sub brad, mai ales de persoanele ale caror nume se regasesc in grupajul de povestiri de iubire dar care numai vedete nu pot fi numite.

Povestea de dragoste dintre Klaus si Carmen Iohannis subiect de carte. Fragment din „Povesti de dragoste ale vedetelor”

„Povestea de dragoste dintre Carmen si Klaus Iohannis a inceput din facultate si dureaza cu aceeasi intensitate pana in ziua de azi. Pastrarea intacta a flacarii este urmarita cu abnegatie si daruire de cei doi. Au trecut 25 de ani de cand sunt impreuna, iubirea ce-i leaga este la fel de puternica precum in momentul in care s-au indragostit. Presedintele a recunoscut si in cartea lui „Pas cu pas” ca a fost dragoste la prima vedere. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, intr-o excursie, iar focul iubirii l-a prins in mreje pe Klaus. Impresionata de manierele lui, Carmen s-a indragostit incet, incet de el. La acea vreme, presedintele se inscrisese la o scoala de dans si bune maniere, ca sa poata avea mai mult succes la fete. Probabil ca a si cucerit-o cu asta pe viitoarea sotie. „

