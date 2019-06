Povestea de viata a lui Florinel Coman, omul care i-a adus victoria Romaniei in meciul cu Anglia

Florinel Coman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florinel Coman a obtinut un penalty si a inscris doua goluri in meciul castigat de nationala de tineret a Romaniei impotriva Angliei, 4-2. Florinel Coman provine dintr-o familie nevoiasa din Braila. De la varsta de 9 ani, el a fost crescut de bunici, dupa ce parintii lui au plecat la munca in Spania. Florinel Coman a inceput fotbalul la 8 ani, la Luceafarul Braila. Parintii i-au trimis bani ca sa se poata tina de sport. La 13 ani, a fost luat de Academia Hagi, unde a legat o prietenie stransa cu fiul lui Hagi, Ianis. In 2014, el s-a remarcat ca cel mai bun jucator si golgheter la a patra editie a Talent Cup, o competitie la care Hagi a invitat sa joace alaturi de echipa sa ec ...