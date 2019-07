Povestea desprinsa din filme a acestei fetite! A stat inchisa timp de 14 ani: Era batuta si legata la gura

Mary Crocker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie cutremuratoare intr-o familie! O fetita in varsta de 14 ani a stat inchisa intr-o cusca toata viata ei, in timp ce a fost batuta si legata de membrele inferioare si superioare, dar si la gura. Ce a urmat, te va lasa cu gura cascata. O situatie total neobisnuita - ar spune majoritatea persoanelor, ba chiar cruda, bizara si dureroasa. O familie si-a chinuit copiii adoptati cu cele mai tenebre ganduri. Doi americani, sot si sotie, si-au crescut copiii in moduri grotesti, apoi i-a ucis. EXPLOZIV! Ce fac minorele chiar sub nasul parintilor! Filme pentru adulti, facute de copile din Iasi! Unele dintre ele, in clase primare! Mary Crocker, o fetita de doar 14 ani, si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragi ...