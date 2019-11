Povestea diamantului blestemat. Hope, bijuteria cu un preț fabulos care si-a ucis toti proprietarii

Diamantul “Hope”, cunoscut şi sub numele de “Le bijou du Roi”(Bijuteria regelui ) este un diamant de circa 45 de carate care poate fi văzut în prezent la muzeul Smithsonian din SUA. Chiar dacă are caracteristici impresionante: este unul dintre cele mai mari diamante din lume, are culoarea albastră şi o valoarea estimată la circa 250 de milioane de dolari, potrivit wikipedia, nu datorită acestora a devenit una dintre cele mai cunoscute pietre preţioase din lume. Se pare că diamantul ar avea o ist ...