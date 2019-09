Povestea din spatele cantecelor triste care invaluiesc strazile Iasului. Femeia oarba care sensibilizeaza si cele mai impietrite inimi

Maria Sunita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Strazile Iasului capata viata in momentul in care Maria Sunita incepe sa-si cante durerea. Femeia din satul Rediu, judetul Vaslui vine deseori prin Iasi pentru a reusi sa adune bani care sa ii usureze traiul. Pe langa viata grea si lipsita de posibilitati pe care o duce, aceasta s-a nascut fara vedere. Pentru a reusi sa strabata strazile orasului, vasluianca vine insotita de o nepoata de 11 ani care o ghideaza in permanenta. Desi s-a nascut cu un handicap evident Maria Sunita nu beneficiaza de ajutor social. Femeia nu are nici macar o locuinta unde sa-si duca traiul si este gazduita si ajutata de o sora. Cat de iresponsabili puteti fi? Liber la accidente pe cel mai periculos drum din oras. Decizia a dina ...