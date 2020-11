Povestea Emanuelei: Am terminat facultatea de Psihologie la University of Greenwich si acum studiez Master in Psihologia Adolescentilor si Copiilor

Buna ziua! Ma numesc Emanuela Dumbrava, sunt in Anglia de la 18 ani, si acum am 22. Am venit sa studiez aici, am terminat facultatea de Psihologie la University of Greenwich si acum studiez Master in Psihologia Adolescentilor si Copiilor. Am mare nevoie de un loc de munca unde sa pot practica ceea ce am invatat dar in toti acesti ani nu am fost destul de norocoasa si nu am gasit nimic. M-ati putea va rog ajuta sa imi publicati povestea mea si sa gasesc pe cineva roman care sta in Londra si care are o cariera in psihologie si poate m-ar ajuta sa practic ceea ce am invatat. Acesta a fost si este scopul meu de cand mi-am parasit tara. Sa imi fac un rost aici. Multumesc! Povestea Emanuelei a fost trimisa anuntul.uk