Povestea hutulului, singura rasa de cai 100% romaneasca

Putine animale domestice au fost la fel de importante pentru omenire, precum caii. La inceput vanati pentru carne si oase, apoi domesticiti si folositi la aratul pamantului sau ca mijloc de transport, camarazi de nadejde in razboaie, caii ne-au fost alaturi dintotdeauna. Exista peste 350 de rase de cai in lume, iar Romania are si ea cateva cu care se mandreste. Dintre acestea, insa, doar una este suta la suta autohtona: calul hutul.