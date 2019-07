Povestea incredibila a femeii care si-a ''furat'' inapoi masina de la hoti. Cum a actionat tanara - VIDEO

furtmasina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atunci cand descoperi ca masina ti-a fost furata, contactezi rapid oamenii legii si ii lasi sa se ocupe de caz, in speranta ca iti vor recupera bunul mobil. O femeie din Kansas City, Missouri (SUA) nu a avut rabdare sa lase sarcina in mainile autoritatilor, asa ca i-a „vanat” pe hoti de una singura si a reusit sa isi „fure” inapoi masina, chiar de sub nasul lor! Concret, in seara de 9 iulie, Danielle Reno a plecat cu masina in oras pentru a-si lua fata de la un magazin si a o conduce inapoi acasa. La numai cateva secunde dupa ce a coborat din Toyota 4Runner pentru a se intalni cu fiica, femeia a vazut cum trei persoane se urca in masina ei si dispar instantaneu. Soferul unei masini ...