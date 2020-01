Povestea infioratoare a Iulianei din Constanta: „Inainte sa termin clasa a 12-a, m-am simtit foarte rau. M-am dus la spital si am aflat ca am..”

Iuliana are doar 20 de ani, insa viata ei se desfasoara, de mai multi ani, conform unor parametri medicali inspaimantatori. A fost diagnosticata cu o boala crunta, descoperindu-i-se o tumora la rinichi, iar totul s-a transformat intr-un cosmar cotidian. A inceput un tratament, i-a fost extirpat un rinichi – tumora avea nu mai putin de 2 kilograme -, iar Iuliana a indraznit, intr-un final, sa ceara ajutor oamenilor cu suflet.

Este o boala pe care nu ai dori sa o aiba nici ”dusmanii tai”, marturiseste tanara din Constanta. S-a simtit foarte rau inainte de a termina clasa a XII-a, avea o slabiciune pe care nu o putea explica, iar familia a dus-o la doctor. Verdictul medicilor a fost unul cutremurator.

”Sunt Iuliana, am doar 20 de ani si indraznesc sa va cer ajutorul. In urma cu doi ani, chiar inainte cu cateva luni sa termin clasa a XII-a, m-am simtit foarte rau, aveam o slabiciune, iar parintii mei m-au dus la medic. Niciodata inainte nu mi-a trecut prin minte ca eu voi fi internata, ca voi avea dureri, ca voi trece prin operatii… orice tanar isi face planuri de viitor marete. Din pacate, dupa mai multe analize, am fost diagnosticata cu o boala crunta, o boala pe care ti-e frica sa o rostesti, o boala pe care nu ti-ai dori sa o aiba nici chiar dusmanii tai. In luna Februarie a anului 2018 a inceput cea mai neagra perioada din viata mea, mi s-a descoperit o tumoare la rinichi. Atunci am inceput un tratament complex impotriva acestei boli si am trecut si printr-o operatie extrem de complicata si dureroasa, mi s-a extirpat un rinichi cu tot cu acea tumoare de 2 kg. In tot acest timp, am continuat scoala si am reusit, printre tratamente, printre spitalizari, sa termin Liceul George Calinescu din Constanta. Deoarece am invatat foarte bine, am aplicat la facultate si am reusit sa obtin un loc bugetar la Facultatea SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative) din Bucuresti iar primul an l-am terminat cu brio. Din pacate, corpul meu a devenit tot mai slab, lupta mea pentru viata a devenit mai crancena si am fost nevoita sa intrerup facultatea”, isi incepe Iuliana mesajul cutremurator.

”De curand am inceput si un tratament de imunoterapie”

Iuliana a mers in Turcia, pentru a efectua investigatii suplimentare, insa rezultatele au scos la iveala metastaze la plamani, ficat si oase. Acum urmeaza un tratament specific, de imunoterapie, sperand ca organismul ei va reusi sa lupte si sa invinga aceasta boala nemiloasa.

”In luna Martie a anului 2019, dupa un CT si un RMN pe care l-am efectuat in Turcia , mi s-au descoperit metastaze. Cancerul se raspandise in corp. Mi s-au descoperit metastaze la plamani, la ficat si la oase. Din nou a trebuit sa incep un tratament de imunoterapie, care din fericire a fost sponsorizat de CAS, deci nu am platit nimic pentru el. In tot acest timp am facut CT-uri si RMN-uri, unde s-a observat ca boala avansa si era intr-o progresie continua. In luna Septembrie, pe baza rezultatelor, am oprit tratamentul si am apelat la o clinica de specialitate din Turcia, de unde am primit raspuns pozitiv. Din luna Septembrie am venit in Turcia, la Clinica Medicana International Istanbul unde mi s-a luat biopsie iar pe baza acestei analize, urmez un tratament. In 6 Noiembrie am inceput un tratament cu radioterapie tintita, un tratament specific unui anumit tip de celule, iar de curand am inceput si un tratament de imunoterapie”, continua Iuliana.

”Apelez pe aceasta cale la voi, oameni frumosi, voi sunteti ultima mea speranta”

Totusi, costurile pe care trebuie sa le suporte familia Iulianei din Constanta sunt ”colosale”, iar tanara s-a decis sa faca un apel disperat catre toti oamenii care o pot ajuta. Doreste din tot sufletul sa depaseasca acest ”cosmar” prin care trece, scriind ca ”numai Dumnezeu” poate sti cat de mult isi doreste sa fie sanatoasa.

”Inca nu se vad rezultatele acestui tratament dar imi doresc din toata inima sa ma fac sanatoasa si sa uit de aceasta boala cumplita. Periodic sunt lasata acasa pentru cateva zile, dar, din pacate, starea mea de sanatate este inca foarte precara. Am greturi, stari de voma si dureri foarte mari, pe care reusesc sa le mai acopar cu calmante.

Costul tratamentului pe care il efectuez in Turcia se ridica la o suma colosala, o suma pe care familia mea niciodata nu vor putea sa o acopere. O parte din bani am platit, deoarece oameni buni la inima au fost alaturi de mine, dar inca nu avem toti banii. Apelez pe aceasta cale la voi, oameni frumosi, voi sunteti ultima mea speranta, si va rog, ajutati-ma sa ma fac sanatoasa! Ajutati-ma sa pot depasi acest cosmar si sa ma intorc la facultate! Numai Dumnezeu stie cat imi doresc acest lucru… Orice ajutor, din partea voastra, pentru mine va insemna viata!????????????”, a fost mesajul postat de Iuliana pe pagina de socializare a grupului ”Esti din Braila daca…”

