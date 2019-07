Povestea lui Alexandru Pascanu, baiatul unor imigranti romani din Marea Britanie care poate da lovitura carierei lui

Alexandru Pascanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Pascanu (20 de ani) este dorit in continuare cu insistenta de catre Gigi Becali la FCSB, iar finantatorul il promite jucatorului ca ii va aduce si parintii in tara. Gigi Becali face orice pentru a-l convinge pe Alex Pascanu sa vina la FCSB: „Ii aduc si parintii in tara. Imi fac o ferma numai ca sa il iau!” Pentru fundasul central al lui Leicester City se lupta FCSB si CFR Cluj, iar conditia tanarului fotbalist ar fi sa joace titular. Becali incearca sa ia fata marii rivale apeland la latura emotionala. „A vorbit si MM cu Alex Pascanu. El negociaza si cu CFR Cluj. Pune niste conditii… vrea sa joace titular. Eu nu am negociat cu el, nu am vorbit cu el. E baiat destep ...