Povestea lui Ruby Bridges, primul copil de culoare care a invatat la o "scoala alba" din Sud. A mers la ore pazita de serifi si era singurul elev din clasa ei

Ruby Bridges a fost primul copil afro-american care a mers la scoala elementara William Frantz, din Louisiana - "scoala alba"- cand a inceput desegregarea in scoli, in New Orleans, in noiembrie 1960. Ea a luptat intreaga viata pentru drepturile civile, a scris doua carti, "Prin ochii mei" (1999) si "Eu sunt Ruby Bridges" (2009), a fost decorata de statul american cu mai multe medalii, doua scoli elementare ii poarta numele, iar in curtea scolii William Frantz i s-a ridicat o statuie.