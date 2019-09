Povestea nestiuta a unui renumit medic iesean! A plecat din tara in urma cu 25 de ani, lasandu-si parintii cu ochii in lacrimi! Iata ce sacrificii a facut pentru celebritate - VIDEO

Dr Serban Stoica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Unul dintre cei mai cunoscuti medici ieseni a plecat din tara cand era tanar • A incercat sa revina in Romania dupa cativa ani, dar nu a gasit loc de munca • Revine periodic in Romania, pentru a face operatii pro bono, si afirma ca este deschis colaborarilor • Doctorul Serban Stoica a fost criticat de Romania ca si-a spus opinia despre sistemul medical • La congresul la care a participat, zeci de specialisti din toata lumea au ramas stupefiati de pregatirea inalta a medicilor romani, dar afirma ca acestia pleaca din tara din cauza sistemului Un medic iesean, considerat ca fiind unul dintre cei mai buni medici specialisti in chirurgia cardiotoracica si in bolile congenitale, ...