Povestea ravasitoare a lui Raul Furdui, de la Visuri la Cheie! A trecut prin 27 de operatii dupa ce s-a nascut fara nas

Povestea impresionanta a lui Raul Furdui, un baietel de 18 ani din Slobozia care s-a nascut fara nas, a ajuns si la emisiunea „Visuri la cheie”. Toata familia lui a trecut prin mai multe incercari pentru a il ajuta pe tanar sa traiasca. „S-a nascut fara nasuc. Toti medicii ziceau ca n-are sanse sa traiasca”, a povestit mama baiatului, printre lacrimi.

Povestea impresionanta a lui Raul Furdui, de la Visuri la Cheie

Raul este un copil intelligent care se tine de scoala, in ciuda unor probleme grave de sanatate. Acesta a suferit 27 de operatii si inca nu a reusit sa isi reconstruiasca nasul. Baiatul nu vede cu ochiul stang si sufera de o miopie la ochiul drept. Cu toate acestea, el merge la o scoala pentru copii normali si are o pasiune pentru sah.

Astfel, datorita acestei pasiuni, Dragos Bucur i-a pregatit o surpriza importanta tanarului baiat. Acesta a fost dus sa joace sah cu Principesa Margareta si Principele Radu, chiar la palatul Elisabeta. Povestea lui Raul poate fi urmarita in ziua de miercuri, 30 octombrie, de la ora 20:30, pe Pro Tv.

Familia lui Raul Furdui traieste intr-un apartament saracacios

Pe langa povestea de viata impresionanta, familia Furdui a avut nevoie de cei de la Visuri la cheie si pentru a-I ajtua sa traiasca in conditii decente. Apartamentul vechi in care locuieste Raul are multe probleme: un balcon subred, care sta sa cada, o baie neincalzita predispusa la mucegai si o instalatie electrica imbatranita, iar pentru baiat este important sa locuiasca intr-un mediu sigur si calduros. Miercuri, de la 20:30, Dragos Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu si Omid Ghannadi vor aduce bucurie in familia Furdui.

