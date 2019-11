Povestea Rionei Kelly, femeia cu vointa de fier: „Am paralizat si sotul m-a parasit dupa 14 ani de casnicie...” / De ce spune ca paralizia e „cel mai bun lucru care i s-a intamplat”

Riona Kelly are doar 37 de ani, dar a trait numeroase experiente care i-au schimbat viata.

Are patru copii, locuieste in Halifax si povesteste ca sotul ei a parasit-o dupa ce a suferit un atac cerebral si era pe patul de spital, desi aveau o casnicie de 14 ani.

Femeia si-a revenit insa miraculos si l-a intalnit pe Keith, un antrenor care a ajutat-o sa-si revina dupa suferinta.

In prezent, Riona merge fara ajutor in casa, dar are nevoie de un carucior pentru distante mai mari.

,,Dupa ce ca am suferit un atac cerebral si ca am paralizat, am mai avut si de indurat faptul ca mi-am pierdut partenerul cu care traiam de 14 ani. Dupa ce mi-a cerut divortul, m-am simtit complet singura. Dupa 5 zile in spital, mi-au spus ca imi poate lua si un an sa ma recuperez, dar dupa 6 saptamani mi-au zis ca nu voi mai merge niciodata. Simteam tentatia sa renunt, dar a trebuit sa fiu puternica pentru copiii mei, asa ca atunci cand am reusit sa fac primii pasi a fost uimitor.

Am postat pe Facebook spunand ca vreu un antrenor personal si niste prieteni mi l-au recomandat pe Keith. Dupa prima sedinta, am pastrat legatura si relatia noastra a inflorit de acolo. Acum suntem impreuna de 11 luni, copiii il plac si in sfarsit simt ca am viata pe care o merit. Privind inapoi imi dau seama ca aveam o casnicie mizerabila, iar sotul meu m-a abandonat cand aveam cea mai mare nevoie de el.

Keith spune ca il inspir, dar ma incurajeaza in fiecare zi si intelege durerea prin care trec. Il iubesc mai mult pe zi ce trece. Privind inapoi, ceea ce mi s-a intamplat a fost cel mai bun lucru din lume pentru mine. Cazul ei este unul care a inspirat oameni din intreaga lume„, spune Riona, potrivit citeste.info.

