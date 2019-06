Povestea singurului bebelus nascut in zona contaminata radiocativ din Cernobil

Mariyka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serialul ”Cernobil”, produs si difuzat de HBO, a resuscitat interesul opiniei publice in jurul accidentului produs in urma cu 32 de ani la centrala nucleara din localitatea ucraineana. In ciuda dezastrului care a urmat incidentului nuclear, o familie de muncitori a refuzat sa paraseasca zona de excludere si si-a continuat nestingherita viata, undeva la 30 de kilometri de reactor, din cauza faptului ca autoritatile nu le-au pus la dispozitie o alta casa care sa le fie pe plac. In aceasta familie, Sovenko, in 1999, s-a nascut Mariyka, singurul bebelus din zona contaminata radioactiv de explozia reactorului de la Cernobil. Dupa ce au refuzat stramutarea, familia Sovenko a fost hartuita de autoritat ...