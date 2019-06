Povestea Sorinei, fetita de 8 ani luata cu mascatii de la familia de asistenti maternali. 5 ani n-a vrut-o nimeni, acum doua familii se bat pe ea!

Sorina a fost dată spre adopție când avea 3 ani. 122 de familii din România au refuzat să o adopte pe motiv că este de etnie romă. Anul trecut, un cuplu de români stabiliți în SUA și-a exprimat intenția să o adopte. După un lung proces și multe ședințe de potrivire, instanța a decis definitiv ca Sorina să meargă în familia lui Gabriel și a Ramonei Săcărin. Mariana Șărămăt, fosta asistentă maternală în grija căreia a stat Sorina de la vârsta de 3 ani, nu a mai vrut să o dea, acuzându-i pe părinții adoptivi că vor să facă trafic de organe. Timp de mai bine de jumătate de an, două familii s-au luptat pentru fetiță prin instanțe. Vineri, Sorina a ajuns la soții Săcărin, după ce a fost luată de polițiști din casa familiei din Baia de Aramă, județul Mehedinți. Opinia publică s-a revoltat în urma apariției imaginilor în care se vede cum fetița este luată, în ciuda protestelor ei.

Au luat doi copii in plasament, au adoptat unul

Sotii Saramat au deja doi copii, dar, spun ei, si-au dorit sa mai aiba unul. S-au gandit ca Mariana Saramat sa obtina atestat de asistent maternal pentru a usura procedura de adoptie. Asistentul maternal are prioritate la adoptia copilului pe care il ia in grija.

S-au intors acasa de la centru cu doua fetite, Andreea si Sorina. Cea din urma a ajuns intr-un centru de copii din judetul Mehedinti cand avea aproape 3 ani, dupa ce mama sa a fost decazuta din drepturi.

Sase luni mai tarziu, asistenta maternala depunea cerere de adoptie pentru Andreea, care i-a fost acceptata. Nu si pentru Sorina.

”Nu aveam posibilitati sa le luam pe amandoua. Ne-au spus ca nu avem suficiente conditii”, spune Mariana Saramat.

Peste 120 de familii au refuzat sa o adopte pe Sorina, pentru ca este de etnie roma

Cand a fost data in plasament la familia Saramat, procedura de adoptie pentru Sorina era in curs.

Copiii dati spre adoptie sunt introdusi intr-o baza de date, la fel si familiile care obtin atestate de adoptator. In mod aleatoriu, tinand cont de niste criterii pe care le cer adoptatorii (varsta, sex, culoarea parului etc.), este prezentata unei familii fotografia unui copil. Aceasta spune daca vrea sa il cunoasca sau nu si daca merge mai departe cu procedura de adoptie. Daca refuza din varii motive, ii este data o alta optiune, adica un alt copil.

Asa a fost refuzata Sorina. De 122 de familii. Motivul: este de etnie roma.

Inclusiv familia Saramat si-a dat refuzul in scris, in 2013 si in 2017. Prima data dupa ce o familie din Romania a dorit sa o cunoasca pe Sorina, insa s-a razgandit, si o data cand a inceput procedura de adoptie internationala.

Fosta asistenta maternala da vina pe DGASPC Mehedinti, care nu ar fi informat-o cu privire la adoptia Sorinei si care ar fi obligat-o sa semneze cele doua documente.

”Da, am vazut ce semnez, dar m-a obligat sa fac asta managerul de caz. Eu voiam sa o adopt pe Sorina. La momentul in care am luat-o pe Andreea, nu am putut sa o iau si pe ea”, sustine femeia.

Timp de patru ani, insa, familia nu a facut alte demersuri, in sensul depunerii unei cereri de adoptie.

Povestea romanilor din SUA

Procedura de adoptie internationala a unui copil din Romania se face in conformitate cu prevederile Conventiei de la Haga asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale. Pot adopta insa doar cetateni romani stabiliti in strainatate.

Copilul devine adoptabil international daca timp de un an nu a fost acceptat de nici o familie din Romania.

Singura familie care a dorit-o pe Sorina cand i-a vazut fotografia locuieste in SUA.

Gabriel si Ramona Sacarin s-au stabilit in New York de 20, respectiv 15 ani. Acolo s-au cunoscut, s-au casatorit si au impreuna doi copii, Ava si Adam, de 11 si 4 ani. Lucreaza amandoi in domeniul medical si in urma cu cativa ani s-au gandit sa adopte un copil.

”Am plecat pe ideea ca acceptam pe oricine ne-ar da. Am vrut sa dam o sansa unui copil din tara in care venim. Avem si un istoric de adoptii in familia noastra si am vrut sa multumim cumva prin asta, sa rasplatim ceva bun cu ceva bun. Iar fiica noastra, Ava, dupa ce a jucat la un moment dat la scoala intr-o piesa de teatru in rolul unei orfane, ne-a spus ca si-ar dori o surioara si ca ar trebui sa ajutam un copil fara familie”, au marturisit pentru Libertatea sotii Sacarin.

Curtea de Apel Craiova a decis definitiv noua familie

Dupa complicate proceduri, traininguri si intalniri de potrivire, Curtea de Apel Craiova a decis definitiv adoptia Sorinei de catre familia Sacarin si i-a fost eliberat un nou certificat de nastere.

Parintii ar fi trebuit sa o ia pe Sorina si sa se intoarca acasa.

Familia Saramat s-a impotrivit insa plecarii ei si a intervenit parte in proces, depunand mai multe cereri de obtinere a certificatului de adoptator, in timp ce procedura de adoptie demarata de cealalta familie era in desfasurare.

”Traficantii de organe”

Familia din Mehedinti i-a acuzat pe sotii Sacarin de trafic de organe, iar locuitori din Baia de Arama au organizat un protest, reclamand ca ”americanii fura copiii si fac trafic de organe”.

”Asta este singurul lor interes, pentru ca Sorina este sanatoasa si este compatibila cu fata lor mai mare. Vor sa-i dea ei organele Sorinei”, sustine familia din Mehedinti.

La dosarul de adoptie, familia Sacarin a depus acte medicale care arata ca fiica lor, Ava, nu sufera de nici o boala.

Sotii Saramat mai spun ca fetita nu vrea sa plece cu noua familie, pentru ca aceasta nu a reusit sa se apropie de ea. In acelasi timp, sotii Sacarin spun ca puteau sta cu fetita la intalnirile de potrivire doar daca mai multi angajati ai DGAPSC erau prezenti, astfel incat sa-i tina departe pe cei care au avut-o cinci ani in plasament si care ar fi influentat-o pe Sorina. Tot ei reclama ca fosta asistenta maternala a invatat-o pe cea mica si cum sa se comporte si i-au bagat in cap ideea ca ei nu o iubesc, vor sa o fure si sa faca trafic de organe.

”Normal ca fetita avea o oarecare respingere, nu voia sa-i supere pe Saramati, care se uitau urat cand Sorina era bucuroasa, radea, se juca cu noi si cu copiii nostri. Mergeam cu cate patru angajati ai DGAPSC, doi doar ca sa o tina pe asistenta maternala la distanta. Cat fata nu era in aria vizuala a femeii, era fericita, nu avea nici o problema”, spun sotii Sacarin.

Fosta asistenta maternala este acuzata de lipsire de libertate

Pentru ca s-a impotrivit respectarii unei decizii judecatoresti, Mariana Saramat a fost data afara de la DGASPC Mehedinti la sfarsitul lunii mai si i-a fost retras implicit certificatul de asistent maternal, nemaivand nici o autoritate asupra fetitei. De fapt, i-a fost anulata orice fel de calitate din 23 aprilie, de cand Sorinei i-a fost eliberat un nou certificat de nastere. Nu mai putea semna pentru ea, ca tutore legal, nu-i putea obtine o adeverinta medicala, nu putea nici macar sa o inscrie la scoala, intrucat actele vechi nu mai erau valabile.

Insa fetita tot la familia din Mehedinti a ramas. Sotii Sacarin au avut mai multe incercari de a o lua pe Sorina de acasa, dar de fiecare data, spun ei, s-a lasat cu scandal.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a depus plangere impotriva Marianei Saramat, pe care o acuza de lipsire de libertate. Familia Saramat se arata consternata de acest lucru, spunand ca fetita este ingrijita si iubita.

”Uitati-va la ea, vi se pare ca este legata cu lantul de balustrada? Asta este familia ei, nu poate pleca de langa familia care o iubeste. Numai drogata ar putea sa o faca acesti Sacarin sa uite de noi”, spune fiica cea mare a sotilor Saramat, Adelina.

Directoarea ANPDCA, Gabriela Coman, a explicat pentru Libertatea ca intreaga procedura de adoptie s-a desfasurat legal, asa cum a rezultat inclusiv din verificarile Corpului de Control pe care l-a trimis la DGASPC Mehedinti.

”Parintii adoptivi, dezarmati si debusolati de situatie, ne-au solicitat sa facem ceva, iar noi am apelat la toate institutiile competente. Am facut plangere la Parchete, tribunale, chiar si la CSM si Inspectia Judiciara dupa ce am vazut ca procurorii nu intervin pentru a respecta o decizie judecatoreasca. Am luat aceste masuri pentru ca, practic, era un caz de lipsire de libertate a unui minor, avand in vedere ca fosta angajata a directiei nu mai avea nici o autoritate asupra copilului”, a declarat Gabriela Coman.

”Am fost tarati in mocirla pentru o fapta buna”

Ieri dimineata, o echipa a Politiei si mai multi angajati ai DGASPC au luat-o pe Sorina de la familia asistentei maternale, ca solutie in dosarul deschis in urma plangerii depuse de Protectia Copilului.

”Noi suntem americanii traficanti, nu putem lua copilul”, spune familia adoptiva a copilului. ”Cand stateam afara cu avocatii la termenele de judecata, toti oamenii de acolo se uitau la noi ca si cand am fi facut ceva rau. Unii nu accepta ideea ca cineva chiar vrea sa faca o fapta buna. Noi am fost tarati in mocirla pentru asta”.

