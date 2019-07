Povestea tragica a barbatului cazut din avion la Londra - Nimeni nu știa ca exista, nimeni nu știa ca murise

A lăsat în urmă un coșmar, sperând la o viață mai bună. Își dorea să-și găsească fericirea și să trăiască altfel. Când a închis ochii, însă, n-a știut că o va face pentru ultima oară. Soarta a făcut ca noua viață să-i aducă și sfârșitul. Aceasta este povestea tulburătoare a bărbatului care s-a prăbușit dintr-un avion, de la mii de metri înălțime, în curtea unui localnic din Londra, scrie realitatea.net

"Am auzit o bufnitură. Nu mi s-a părut ceva ieșit din comun, se mai întâmpla să fiu trezită de diverse zgomote, așa că m-am culcat la loc. La un moment dat, țin minte că fratele meu m-a trezit și mi-a spus, cu vocea tremurândă: 'Trezește-te! E un bărbat mort afară! A căzut de undeva, dar nu-mi dau seama de unde! E mort!'", povestește Clare Watson, sora celui care a descoperit trupul neînsuflețit.



"Era un bărbat de culoare. Purta blugi, tricou, iar în picioare avea o pereche de teniși. Zăcea cu fața în jos. Primul gând care ne-a venit în minte a fost acela că, cel mai probabil, bărbatul fusese ucis. Părea scena unei crime oribile. Bărbatul părea să fi fost omorât", adaugă James Kugele.



"Corpul era ușor răsucit, așa că am putut să-i văd fața. Capul era pur și simplu despicat. Părea să fi căzut de la o înălțime considerabilă", adaugă Clare.

Un apel la Urgență a anunțat incidentul: "Cred că am dat peste un cadavru"

"Bună ziua! Ne îndreptăm spre biserica din zona Portman Avenue, din Mortlake, și cred că am dat peste un cadavru", a fost mesajul pe care l-au primit operatorii de la Urgență.



"În regulă, v-am recepționat mesajul. În ce zonă, mai exact?", a întrebat operatorul.



"În dreptul casei cu nr. 22", a adăugat vocea.



"Bărbatul părea că fusese lovit extrem de rău. În primă instanță, am crezut că avem de-a face cu victima unui accident rutier. Dar era o zonă rezidențială foarte liniștită... Și totuși, în trecut, am mai investigat astfel de cazuri. Mi-am amintit de cazul unui alt bărbat care a căzut din avion. Atunci, mi-am spus: 'Ia stai, cred că bărbatul a căzut din cer, din avion'", a spus polițistul Jeremy Allsup.



Din datele anchetei, deși extrem de puține, se știa că avionul din care căzuse bărbatul venea din Angola. Acesta se ascunsese, la îmbarcare, în compartimentul de lângă trenul de aterizare. Când avionul se pregătea să aterizeze, roțile au coborât, iar bărbatul a căzut.



Dar de ce și-a asumat un asemenea risc? Aceasta este întrebarea care-i macină pe anchetatori. Și cine era el? Singurele indicii în legătură cu identitatea victimei erau un telefon mobil pe care l-au găsit în buzunar și o cartelă de telefon. Alături, câteva bancnote mototolite.



"Am avut de-a face cu alte 5-6 cazuri asemănătoare. Sper să nu ne mai confruntăm cu așa ceva...", a spus Alison Thompson, medic legist.



"Singura informație care ne-ar fi putut ajuta să identificăm victima se afla pe cartela de telefon. Acolo am găsit un SMS trimis către un număr din Elveția. Am încercat să sun la acel număr, dar nu răspundea nimeni. Apoi, într-o seară, telefonul a sunat", își aduce aminte Jeremy Allsup.

"Polițistul mi-a spus că victima avea un tatuaj. Erau două inițiale: Z și G. L-am recunoscut imediat"

"Mi s-a spus că aveau numărul meu dintr-un telefon care a fost găsit în pantalonii unui bărbat care a căzut dintr-un avion. Nu aveam nici cea mai mică idee despre ce vorbea polițistul. Apoi, mi-am dat seama: știam cine era bărbatul, știam... Am izbucnit în lacrimi. Șocul a fost extrem de puternic. Polițistul mi-a spus că victima avea un tatuaj. Erau două inițiale: Z și G. L-am recunoscut imediat", a spus Jessica Hunt, o femeie pentru care victima lucrase, în trecut.



În 2010, femeia locuia în Africa de Sud, împreună cu soțul ei și cu tatăl. Bărbatul era grădinarul. După ce au pus detaliile cap la cap, anchetatorii au stabilit și identitatea victimei. Era un bărbat din Mozambic, de 25-30 de ani.

"I-ar fi plăcut să se scrie o carte despre viața lui"

"Era un bărbat blând, părea un om atât de bun... Era extrem de săritor și foarte politicos. Când lucra pentru noi, mi-a povestit despre copilăria lui. A fost extrem de nefericit. Când era copil, trăia într-o zonă care era mereu inundată. Trăia de pe o zi pe alta... La un moment dat, țin minte că l-am întrebat dacă ar vrea să se scrie o carte despre viața lui. Mi-a spus că i-ar plăcea, că ar vrea ca oamenii să afle ce viață grea a avut", își aduce aminte Jessica.



"Am aflat că, undeva în septembrie anul trecut, bărbatul a început să se plângă. Nu mai suporta să trăiască acolo, așa... Își dorea să meargă în Europa unde, spera el, avea să i se schimba viața", adaugă polițistul.



"Îmi doresc să mă fi sunat înainte să se urce în avion. I-aș fi spus să nu facă asta", spune Jessica, neputincioasă.



Nu știm cum a intrat pe aeroport, dar știm cum a ajuns în avion. După ce s-a urcat pe roată, a intrat în compartimentul de lângă trenul de aterizare și s-a întins. Cel mai probabil, mișcarea a fost făcută noaptea, când era întuneric. După decolare, roțile s-au retras. În timpul zborului, temperatura a scăzut extrem de mult, sub 60 de grade, aerul s-a rarefiat și, undeva pe parcursul celor opt ore de zbor, bărbatul a leșinat. Când avionul a început manevrele de aterizare, roțile au căzut și, odată cu ele, și bărbatul rămas inconștient.



"Drama e cu atât mai mare cu cât știi că oamenii aceștia recurg a astfel de gesturi în speranța că viețile lor se vor schimba", a spus medicul legist care s-a ocupat de caz.