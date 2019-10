Povestea trista a fetitei din Piatra Neamt care si-a asteptat parintii toata noaptea, intr-o scara de bloc

Ana-Maria, o fetita de 12 ani din Piatra Neamt, a fost gasita in aceasta dimineata intr-o scara de bloc din oras, asteptandu-si in zadar parintii plecati la munca in Anglia. Copila, data disparuta de vineri la amiaza, voia sa le faca o surpriza celor dragi, doar ca, intre timp, planurile acestora s-au schimbat.

Alarma s-a dat imediat dupa ce Ana-Maria Moldoveanu a plecat de la scoala, in jurul orei 13:00, insa nu s-a mai intors la locuinta in care era cazata de o cunostinta. Echipaje ale Serviciului de Investigatii Criminale, dar si agenti ai Politiei din Piatra Neamt, carora li s-au s-au alaturat jandarmi si o mana de voluntari, au pornit in cautarea ei.

Oamenii au patrulat pe strazi in mijlocul noptii, incercand sa dea de copila, pe o vreme neprietenoasa.

Vestea buna a venit in aceasta dimineata. Ana-Maria a fost gasita in scara de bloc in care locuise, in chirie, cu parintii ei, plecati la munca in Anglia.

Si-a asteptat parintii in scara blocului, o noapte intreaga

Auzise ca acestia urmeaza sa vina acasa, asa ca s-a gandit sa le faca o surpriza. Insa, fara stirea ei, planurile s-au schimbat intre timp, iar copila a ramas o noapte intreaga in scara blocului, asteptand singura, in frig.

"Poveste trista cu final fericit ...care trebuie sa ne bucure , dar sa ne dea de gandit... Povestea are final fericit (fetita a fost gasita in scara unui bloc de pe strada Grigore Ureche, vie si nevatamata). Ajunsese acolo, insa, pentru ca a stat acolo cu chirie, in urma cu ceva timp. A stat alaturi de parintii ei care au fost nevoiti sa plece la munca in strainatate. Si sa o lase in grija unei cunostinte apropiate. A mers acolo pentru ca PARINTII i au spus ca vor veni acasa! Si fetita s-a bucurat ca ii va revedea. Si a mers acolo sa ii astepte, sa se bucure de venirea lor; a mers acolo unde a stiut ea ca a avut clipe fericite!!! Doar ca intre timp, planurile s-au schimbat si ei nu au mai venit. Iar fetita a ramas sa viseze in scara unui bloc in care a trait clipele ei de fericire...", a scris jurnalista Catrinel Dana Cojocaru, pe Facebook.

"Dragostea - empatia - solidaritatea raman valori pe care nu le poate anula nimeni. Niciodata!", a mai scris Catrinel Dana Cojocaru.

O femeie a sunat la Politie, dupa ce a vazut-o in scara blocului

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Neamt, in aceasta dimineata, in jurul orei 7:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt au fost sesizati de catre o tanara de 29 de ani cu privire la faptul ca, in scara unui bloc din municipiul Piatra-Neamt, a vazut minora Ana-Maria Moldoveanu, care a fost data disparuta in seara precedenta si al carei caz a fost mediatizat cu sprijinul mass-media.

In acest caz a fost informata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Neamt (DGASPC).

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.