Povestea unei asistente medicale din Romania I Fiica unei paciente: „Stati degeaba toata ziua” / Am invitat-o sa lucreze alaturi de mine, a plecat plangand

Reprezentantii paginei de Facebook „Federatia «Solidaritatea Sanitara» Romania si-au propus sa prezinte povestile asistentelor medicale si lucrurile prin care trec zi de zi.

Una dintre asistentele medicale din Romania a povestit cum a decurs o zi de lucru cand fiica unei paciente a adus mai multe acuzatii la adresa ei si a colegelor: „Stati degeaba toata ziua…., nu stiti sa faceti nimic..., eu m-as descurca de 10 ori mai bine!”.

„In acel moment am ajuns la capatul rabdarii: asumandu-mi riscul de a fi data afara am invitat-o sa lucreze alaturi de mine! I-am dat un costum si am luat-o la activitatile de ingrijire a pacientilor.

Dupa exact 43 de minute a plecat plangand din sectie: era prea greu, prea apasator sa lucrezi cu suferinta, prea obositor sa vezi latura neplacuta pe care boala o aduce in oameni, prea era tratata fara respect de pacienti si de membrii lor de familie.

Sper ca de atunci a incetat sa mai injure personalul medical, considerand ca noi nu facem nimic!”, a povestit asistenta medicala despre experienta din ziua respectiva.

Ulterior, reprezentantii paginii de Facebook au specificat faptul ca: „ Aceasta este una dintre multe povesti pe care ni le transmit salariatii prin mesaje private. Vom incerca sa le publicam le cele mai semnificative”.

