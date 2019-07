Povestea unei expozitii de arta in premiera, la Constanta. Nicu Covaci - "Starea pe care o provoaca arta este importanta"

Luni seara a fost o zi obişnuită de început de săptămână pentru constănţeni. Însă, mulţi s-au putut bucura de o seară atipică, în cadrul unei expoziţii de artă în premieră în România, ladin Constanţa.şi, alături de tineri artişti din Constanţa au expus lucrările lor unice în cadrul unui eveniment care a debutat de la ora 17:00.Două femei tinere, o familie, politicieni, oameni de cultură, oameni simpli, grupuri de prieteni, iubitori de artă – un cocktail de oameni care au fost uniţi de aceeaşi limbă, arta. Artă care, din mâinile fondatorilor legendarei trupe, a atins un alt nivel. Râsete, glume, mesaje profunde, promisiuni şi nostalgie – acestea au fost ingredientele care au transformat o banală expoziţie de artă cu care suntem obişnuiţi în convenţional într-o întâlnire a prietenilor, uniţi de un singur scop comun – necesitatea de a consuma artă.Prezenţi alături de cei doi au fost şi feţe cunoscute din mediul constănţean: primarul municipiului Constanţa,, managerul Spitalului Judeţean Constanţa,, dar şi alte personalităţi de seamă.Primul care a luat cuvântul să transmită un mesaj către artişti a fost edilul Decebal Făgădău, care a subliniat că este necesar ca artiştii locali să fie promovaţi în galeriile de artă. „Mulţumesc pentru invitaţie. Florin şi-a făcut un obicei prin a mă purta prin viaţa asta a oraşului şi un obicei în a învolbura viaţa culturală a oraşului. Lucru care ne face bine. Mă bucur că astăzi că am onoarea să văd o bucată din istoria culturii române şi cred că nu s-a încheiat această filă. Descopăr ceva ce nu ştiam. Facultatea de Arte a devenit un pilon al Universităţii Ovidius din Constanţa. Mă bucur că văd atât de multă lume. Este un val care sper să nu se oprească şi să crească. Cred că dacă tot suntem la mare, acest val trebuie urmat de un alt val, unul mai mare, altul mai mic. Important este ca uşor, uşor, ceea ce a stârnit falii în lumea culturală constănţeană să vină şi să fie acoperit printr-un acord din exterior. Fie că se întâmplă într-un muzeu, într-o galerie convenţională, într-o galerie neconvenţională, la un şpriţ, Constanţa trebuie să redevină un centru cultural puternic al României. Resursele sunt frumoase, unice şi văd că în sală, media de vârstă scade, ceea ce trebuie să reprezinte curaj pentru tinerii şi felicit această iniţiativă de a include studenţi şi masteranzi în expoziţiile artiştilor consacraţi. Vedem că, în continuare, artiştii consacraţi invită lumea mai tânără în domeniu”, a transmis primarul Decebal Făgădău.Au urmat cei doi expozanţi, care au vorbit de obligaţia morală de a hrăni artistul din om, fiind singurul mod prin care oamenii se diferenţiează de animale.Nicu Covaci: „Ceea ce vreau să transmit și să credeți - arta este o necesitate. Este o hrană spirituală. Fără această hrană suntem doar animale. Starea pe care o provoacă arta este importantă. Ne hrănește și ne construiește împreună. Când îți educi copilul să aprecieze arta este deja un pas înainte. Copilul trebuie să învețe din tinerețe să aibă o scară valorică. Ceea ce ne diferențiază de restul ființelor este să creeze niște stări. Consumul este important astăzi. Nu uitați! Aveți o inimă, un creier și un suflet!”Valeriu Sepi: „Chestiunea foarte importantă este că am cunoscut niște oameni care sunt sclavii acestui minunat dar care ni l-a dat Dumnezeu. Dacă îi întrebi de ce pictează, ei răspund ca nu au încotro. Peste tot în lume m-am înțeles cu oamenii care apreciează arta. Datorită talentului fiecăruia care ne-a unit am realizat ceea ce vedeți voi astăzi. Am ajuns împreună și mă bucur întotdeauna. Toate evenimentele astea frumoase să lase urme".De cinci ani manager al Art Gallery,(62 ani), dublu licențiat al Facultății de mecanică (Politehnica Timișoara), dar și al Facultății de arte (Universitatea „Ovidius”), face parte din categoria acelor dobrogeni frumoși care se încrâncenează să demonstreze că la Constanța cultura chiar nu este în colaps și că merită atenția întregii comunități, dar mai ales a autoritățilorÎn cariera absolventului de Arte Nicu Covaci, vernisajul de ieri constituie o premieră națională, fiind prima sa expoziție personală.Au expus, alături de cei doi, lucrări invitații Dorin Barbu, Marieta Besu, Aurel Bulacu, Răzvan Constantin Caratănase (Zuzu), Mariana Constantinescu, Răzvan Dragoș, Gheorghe Caruțiu, Mircia Dumitrescu, Gheorghe Fărcășiu, Emil Fronescu, Gavril Kovacs, Leonard Lepădatu, Ionescu Ovidiu, Eugen Raportoru, Anastasia Stoiciu, Florin Stoiciu, Monica Stoian, Cristian Tarbă, Ion Tițoiu."Există și o latură pragmatică. Totul se vinde. Vă invit să cumpărați. Sunt piese puține și unice", a spus Dorin Barbu, manager al Art Gallery, în încheiere.Covaci şi Sepi sunt absolvenți ai Facultății de arte, şi au fost, recent, protagoniștii unei alte expoziții importante pentru orașul nostru, vernisată la Muzeul de Artă din Constanța –prilej cu care au răspuns invitației maestrului gravurii românești Florin Stoiciu De la înființare, Art Gallery a găzduit circa 50 de expoziții cu artiști profesioniști din țară și din străinătate, iar prin colaborarea cu prof. univ. dr. Florin Stoiciu va fi adus un suflu nou în viața culturală a urbei de la malul mării, care suferă din cauza penuriei de spații „de exprimare” artistică, în plan contemporan.Phoenix – una dintre primele formații de muzică rock din România - a fost deschizătoare de drumuri în muzica adresată publicului larg în România celei de-a doua jumătăți a secolului XX și poate că nu întâmplător, o dată cu vernisajul celor doi muzicieni-artiști, constănțenii au șansa unei renașteri artistice.