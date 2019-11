Povesti de Craciun spuse pe note muzicale, la Iulius Mall Cluj

Iulius Mall Cluj

Pregătiți pentru cel mai frumos sezon din an! Sâmbătă, la Iulius Mall Cluj ridicăm cortina pentru poveștile, emoțiile și atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vino să aprindem împreună luminițele de Crăciun!

The magic is here! Și te invităm să te bucuri de începutul lunii în care dorințele și fericirea Crăciunului pun stăpânire peste sufletele tuturor. Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, de la ora 18.00, vom aduce sărbătoarea în Iulius Mall Cluj. Să nu întârzii!

Știm că nimic nu anunță mai bine venirea Crăciunului decât o fac cântecele de sezon. Așadar, alături de cel mai iubit bătrânel, vom aprinde luminițele din mall și din bradul uriaș din Curtea de Onoare. În atmosfera magică ne vor conduce ritmurile Mihai Bîzgan & Band. Devenită deja tradiție, parada lui Moș Crăciun și a personajelor din povești va aduce, și în acest an, zâmbete pentru copii. Cei mai curajoși îi vor putea șopti Moșului și ce își doresc sub brad. Tot pentru cei mici, lumea basmelor va continua în Atrium. Trupa Puck va pune în scenă, cu ajutorul celor mai vesele păpuși, piesa de teatru „Cenușăreasa”.

Anul acesta, Crăciunul este unul muzical la Iulius Mall Cluj, așa că și bradul este împodobit cu note dansatoare pe portativ, o sumedenie de luminițe strălucitoare și ornamente elegante. Imensul pom are la bază și o scenetă amuzantă, cu personaje animatronice, care susțin un concert de iarnă.

Vino la Iulius Mall Cluj să intrăm în lumea poveștilor și să dăm startul magiei sărbătorilor de iarnă!

