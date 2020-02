Poza cu care Antonia si-a zapacit fanii, dupa ce si-a pus silicoane! ”Ati fost curiosi! Asta e, gata!”

Trei nasteri, un corp armonios ”ajutat” de dieta si sport, dar si vizite la cabinetului medicului estetician, loc deloc strain pentru artista. Antonia a mai apelat la bisturiu, tot pentru aceeasi ”problema”, in 2015, dupa ce a nascut primul ei copil cu Velea. Acum, a bifat o a doua interventie la sani. Imagini cu noul bust impresionant al cantaretei.

Antonia a nascut primul copil, o fetita, in 2010, pe care a numit-o Maya Rosaria Castellano. Tatal este Vincenzo Castellano si este nepotul lui Joshua Castellano, proprietarul clubului Bamboo. Cei doi au divortat, caci cel predestinat era, de fapt, Alex Velea. In 2014, vedeta a nascut primul lor copil, un baietel pe nume Dominic. La scurt timp, a mai adus pe lume un baietel, Akim. Desi corpul sau a trecut prin 3 transformari, artista se tine de sport, mananca sanatos, drept pentru care si arata demential.

Mai mult, rareori trece si pragul cabinetului medicului estetician. Prima data a fost in 2015, la opt luni dupa ce l-a nascut pe Dominic, cand a ales augmentarea mamara. Implanturile au fost de marime medie, putini observand schimbarea vedetei. Pentru operatia facuta atunci, artista a scos din buzunar 6.000 de euro. Vedeta este o norocoasa, in special pentru faptul ca partenerul ei a sustinut-o in aceasta schimbare.

„Sunt fata mare, stiu de ce mi-am facut operatie”

„Pozele vorbesc de la sine si e foarte sexy. Arata bine rau. E o femeie independenta, are destui bani, se descurca bine. Doua sarcini pot afecta trupul unei femei si noi lucram cu trupul la vedere”, declarat Velea la acea vreme.

Cele trei nasteri au facut-o sa revina in cabinetul medicului estetician in februarie 2020, optand de aceasta data pentru silicoane mai mari.

„Am primit multe mesaje de la voi, in legatura cu operatia mea. Multi dintre voi ati fost curiosi si o parte dintre voi, chiar ingrijorati. Vreau sa va spun ca sunt foarte bine. M-am operat la sani! Va rog sa nu-mi trimiteti mesaje de genul: „De ce? Nu aveai nevoie!”, „Aoleu, acum esti nu stiu cum”, please! Sunt fata mare, stiu de ce mi-am facut operatie. Ma simt foarte bine. Totul este in regula, sunt foarte fericita! Asa ca, gata. Fara alte mesaje!”, a spus Antonia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.