Poza cu un fenomen meteo uimitor in Romania, virala pe internet - FOTO

O ploaie torentiala a oferit privelisti uimitoare. Marius Turc, un fotograf din Brad, a surprins unul dintre cele mai spectaculoase fenomene: un nor urias, ridicat deasupra orasului si a muntilor. „Nebunia din seara asta deasupra orasului...macar o data-n viata", a descris Marius Turc imaginea publicata pe pagina sa de . Imaginea a devenit in scurt timp virala. Devastator! Romania, sub semnul intemperiilor meteo! Grindina a facut PRAPAD - VIDEO Tornada formata marti dupa-amiaza in judetul Calarasi a provocat pagube insemnate. Peste 400 de familii din judetul Calarasi nu au curent electric, miercuri, dupa tornada care s-a produs marti seara, in zona Drajna – Dragalina.