Poza Luizei, gasita in bagajele unui roman, alaturi de alte 300 de imagini cu copii. Nelu a fost arestat de carabinieri

Descoperire socanta in bagajele unui roman care a recunoscut in fata carabinerilor ca a colaborat cu familia lui Gheorghe Dinca! Nelu se afla in posesia a trei randuri de documente false, despre care sustine ca au fost facute de Daniela Dinca si Giorgio Albiero, in 2014. Ceva insa, pare ca il leaga si de disparitia Luizei si a Alexandrei: vorbim despre un schimb de mesaje intre el si cativa albanezi, dar si despre o fotografie.

Miercuri dupa-amiaza, 5 februarie, orasul Bologna din Italia: Nelu, un cetatean roman, a fost arestat. Rok Xavi, jurnalistul de investigatii care a fost prezent la arestarea lui Nelu a dezvaluit toate detaliile.

Conform celor spuse de jurnalist la RTV, Nelu l-a cautat dupa ce a aparut la TV si i-a spus ca are informatii pretioase si probe in privinta Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

Dupa ce a fost arestat pentru ca se afla in posesia unor documente false ce ar fi fost fabricate de fata lui Gheorghe Dinca si raposatul ei sot, Giorgio Albieri, in anul 2014, au iesit la iveala detalii socante.

Cand carabinerii i-au deschis bagajele, au fost gasite poze cu mai multi copii. Vorbim despre aproximativ 300 imagini. Printre acestea, si fotografia Luizei. O imagine care, pana in acest moment nu a aparut in spatiul public.

Mai mult, exista si un schimb de mesaje. "Ce pret vrei pentru Luiza?" - asta i-ar fi scris niste albanezi lui Nelu, pentru eliberarea Luizei. In mesaje a fost, de asemenea, mentionat si numele Alexandrei Macesanu.

"Pot sa spun ca Luiza este bine. Asta este ce cred eu", a spus Rok Xavi.

Cand a fost arestat de carabinieri, Nelu a afirmat ca a fugit din Romania in anul 2019 pentru ca pe capul sau se pusese o suma mare de bani.

In continuare, conform aceleasi surse, urmeaza ca Politia din Italia sa ia legatura cu oamenii legii din Romania pentru a colabora in vederea unei presupuse legaturi dintre acest individ Nelu si cazul Caracal.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.