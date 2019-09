Poza Zilei Barlad - Autoritati ''inventive''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De frica unei posibile amenzi,conducerea Casei de Cultura din Barlad a improvizat o rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Oamenii in scaun cu rotile sunt invitați la cursuri de echilibristica pe rampa amplasată ad-hoc in fata Casei de Cultura “ George Tutoveanu” din Barlad. Câteva scânduri, amplasate strategic, se doresc a fi rampa. Este mult spus! Iar cel care are suficientă adrenalina si se încumeta sa le urce se lovește de usa! Un om in cărucior nu are cum sa între pe acea usa, dar acest lucru nu interesează pe nimeni. Legea a fost respectata- exista rampa pentru persoanele cu dizabilitati! Ca la noi... Sursa: bzv.ro Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...