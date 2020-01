POZE IN PREMIERA cu baietelul Ramonei Badescu! Actrita a devenit mama la 50 de ani

Atunci cand nimeni nu se mai astepta si poate nici chiar ea, Ramona Badescu a devenit mama de baiat la 50 de ani! Revista italiana Diva e Donna a pus mana pe primele poze cu Ramona Badescu si fiul ei, acum de 4 luni, la plimbare. Este o ipostaza rara in care a fost surprinsa vedeta!

Ramona radiaza, este intr-o forma de zile mari si extrem de fericita. Isi plimba copilul in parc, intr-una din cele mai frumoase zone din Roma, acompaniata fiind de ajutorul sau de nadejde, dar si de catelusa Hera. Acestea sunt primele poze cu vedeta in ipostaza de proaspata mamica.

„Visul meu dintotdeauna a fost sa devin mama si sa am o familie numeroasa (imi placea foarte mult filmul Dallas, familia Ewing). Important e sa iti doresti un lucru, dar timpul este relativ, mai devreme sau mai tarziu ti se intampla dar nu stii cand. Eu sunt foarte fatalista, dar timpul este relativ! Nu era important sa devin mama oricum, cu oricine, pentru ca pot sa spun ca e chiar placuta noaptea minunata a conceperii…Un copil inseamna responsabilitati, familie, educatie, sacrificii si bucurii, dar toate nu le-as fi facut de una singura sau fara persoana care credeam ca e justa pentru a fi tatal copilului meu. In viata am avut putine relatii pentru ca sunt o persoana foarte dificila si foarte legata de munca mea si de faptul de a ma simti realizata profesional si ca femeie. Nu am simtit niciodata dorinta de a deveni mama in relatiile pe care le-am avut in trecut. Sunt sigura ca a fost un dar divin pentru ca totul s-a intamplat cand anul trecut in noiembrie, intr-un cerc de prieteni foarte restrans, la Roma am sarbatorit implinirea celor 50 de ani si dupa ce am suflat in lumanari si am luat o lumanare si am rupt-o, asa e traditia, mi-am pus dorinta ca pe langa toate cadourile frumoase pe care le-am primit, unul singur mi-l doream, sa devin mama! (…) Luasem hotararea sa incepem procedura de fertilizare, dar cand m-am dus sa incep sa imi fac analizele pentru asta, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un suras enorm si m-a surprins, spunandu-mi ca eu eram deja insarcinata in 2 saptamani. Corpul meu, chiar daca am 50 de ani de varsta anagrafica, ca varsta biologica, in urma analizelor facute, demonstreaza 32 de ani, pentru ca nu am facut niciodata excese si am avut o viata sanatoasa„, a povestit Ramona Badescu intr-un interviu exclusiv pentru revista OK! Magazine, realizat in perioada in care era deja insarcinata in aproape 9 luni.

Cine este tatal copilului

Ramona Badescu este foarte discreta cand vine vorba despre viata ei personala. Viitoarea mamica nu a dezvaluit cine este tatal copilului ei, insa a dezvaluit cum s-au cunoscut, dar si cum acesta a reusit sa o cucereasca.

„Ne-am cunoscut in cadrul unui eveniment desfasurat la Roma, iar prima intalnire a fost dezastruoasa, un esec, pentru ca tin minte ca era vara, el era imbracat intr-un costum albastru deschis, care m-a socat, iar prezenta si personalitea lui puternice mi-au lasat impresia ca ar fi un om foarte sigur si plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de cateva minute, dupa care ne-am salutat cordial. Destinul a facut in asa fel incat dupa doua zile, in timp ce eram in masina vorbind cu o prietena de-a mea la telefon dupa ce primisem o veste neplacuta, pe partea cealalta a strazii, intr-o alta masina, sa-mi sara in ochi culoarea albastra a unui costum. Era chiar per soana pe care am cunoscut-o la evenimentul respectiv. Am ridicat mana in semn de salut, el tocmai plecase, dar m-a vazut si i-a spus soferului sa se intoarca. A coborat din masina, a venit la mine si mi-a spus: „Badescu, ce faci aici?. In acel moment eram foarte trista in urma vestii primite si am ramas surprinsa sa aflu ca el stia de aceasta veste trista. M-a sustinut moral, incet-incet am inceput sa vorbim si ne-am dat seama ca, in spatele unei masti de formalitati si de duritate, exista o umanitate speciala. L-am vazut apoi cu alti ochi, dar soarta a vrut ca eu a doua zi sa plec in Malta, unde aveam un spectacol si dupa aceea am venit acasa, la Bucuresti. De obicei, indepartarea stinge un foc mic, dar la noi l-a aprins si a devenit un incendiu, pentru ca faptul ca eu eram departe ne-a ajutat sa vorbim foarte mult la telefon si sa ne cunoastem. Asa incat au urmat trei saptamani de convorbiri asidue si acel om dur, plin de el, imbracat intr-un costum albastru strident, m-a facut sa ma indragostesc cum nu am mai simtit niciodata iubirea in viata mea”, a mai declarat Ramona Badescu.

