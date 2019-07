Pozeaza in mama-eroina, dar e pierduta fara bona! Nicoleta Luciu are ajutor pentru cei 4 copii inclusiv in vacanta

Desi a declarat ca se ocupa singura de cei patru copii ai sai, Nicoleta Luciu are un ajutor de nadejde la cresterea si educarea lui Zsolt jr, care are 11 ani, si a tripletilor Kim, Kevin si Karoly, de 8 ani.

Retrasa din showbiz aproape in totalitate – mai are doar aparitii sporadice la evenimente mondene -, Nicoleta Luciu s-a mutat de ani buni la Miercurea Ciuc, „cartierul general” al afacerilor lui Zsolt Csergo, sotul ei, si locul unde cuplul a decis sa-si creasca copiii.

Catalogata drept „mama-eroina” dupa ce a nascut tripletii, fosta vedeta Playboy a declarat ca, de vreme ce cariera ei oricum a intrat in declin, se va ocupa singura de baietii si de fata ei, insa socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ. O fi avut ea intentii bune, insa nu-i floare la ureche sa cresti patru copii, iar cand Zsolt jr, Kim, Kevin si Karoly au crescut si ocupatiile lor s-au diversificat – unul vrea la inot, altul, la hochei ori la limbi straine -, Nicoleta Luciu n-a mai putut face fata singura.

Asa a aparut in peisaj bona, de care, acum, Nicoleta nu se mai desparte nici in vacanta! Femeia angajata de familia Csergo a preluat o parte din sarcinile vedetei si s-a dovedit extrem de utila si in timpul deplasarilor. Are destula bataie de cap cu patru copii, dar jobul vine si cu un avantaj cu care nu multe bone se pot lauda: cel putin un concediu de lux pe an! Cea mai recenta vacanta in care Nicoleta si-a luat baby-sitterul a fost in Franta, pe Coasta de Azur.

