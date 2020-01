Pozitia primarului Decebal Fagadau in legatura cu scandalul de pe santierul de langa Lupoaica

“Mă bucur foarte multe că orașul nostrum are viață, că am văzut, societatea civilă implicate și interesată. Decojesc acest aspect de interesul politic și spun că încurajez și apreciez această implicare a societății civile. Mi-aș fi dorit ca ea să fi fost prezentă în toate etapele acestui proeict sau de ce, nu din 2003. Atunci, un arhitect roman, Dorin Ștefan a elaborat PUZ Peninsulă. Ce prevede acest PUZ – accent vertical, cu alte cuvinte un imobil P+8 sau mai înalt. Asta prevede din 2003 PUZ-ul zonei peninsulare.Mi-aș fi dorit că știu lucrurile în Constanța, știu că domnul Stelian Bucuvală este membru PNL, că este unul dintre principalii sponsori ai PNL, știu că datorită dânsului, mulți dintre consilierii locali, județeni sau parlamentarii constănțeni sunt în funcție. Știu că și-a dorit ca acest proiect să fie implementat mai rapid. Îl cunosc pe Stelian Bucovală și vă spun că i-am promis de la început că știu că este finanțator al PNL, dar administrația mea nu va fi o ghiogă politică împotriva dânsului. Dar că în schimb, mă voi asigura că fiecare pas legal va fi făcut cu sfințenie. Tocmai de aceea, eu nu am tratat politic acest subiect, cu toate că aveam toate argumentele să o fac. Eu sunt Făgădău, PSD, ciuma roșie, Stelică Bucuvală, este cel care i-a făcut pe mulți, consilieri, parlamentari, cine sunt astăzi. El plătește campaniile electorale, potrivit Monitorului Oficial. Dar eu nu l-am tratat politic.Vă spun traseul acestui proiect. Un traseu în care am fost singur, nu cu atâția oameni cât s-au implicat acum. Pentru că PUZ, prevedea accent vertical, P+8, noi am făcut o interpretare în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism din primărie, și am spus că este maxim P+4. Cu alte cuvinte, de la dorința investitorului de a fi P+8, noi le-am impus P+4. Mai mult, am cerut un Plan Urbansitic de Detaliu. Acesta a fost elaborate după un parcurs de câțiva ani. Hotărârea a fost adoptată în septembrie 2018, dar, procesul efectiv a fost demarat 2013, după care a obținut avize, certificate de urbanism, avize de la toate instituțiile, adrese de imobil, avizul Comisiei de Circulație, o analiză în Comisia Tehnică, avizul Direcției de Patrimoniu, acordul vecinilor, viză cadastrală, a elaborate un studiu istoric, a prezentat un raport de consultare publică, adresă și aviz de la IPJ. Vi se pare că am făcut pe undeva vreo scurtătură sau vreo concesie? Nu. S-a aprobat PUZ-ul în ședință de CLM, urmând toate etapele de transparență, PUZ votat cu două excepții de toți consilierii locali prezenți. Cele două excepții au fost Andrei Popescu și fostul consilier liberal, Romeo Rezeanu.După ce a intrat în vigoare hotărârea de adoptare a PUD-ului, în 2018, investitorul a depus actele pentru certificate de urbanism pe care l-a obținut în decembrie 2018, după care a mers iar la instituții după alte avize, inclusiv la Direcția pentru Cultură, unde a obținut un aviz cu condiții, înainte și după eliberarea autorizației.Pe 18.09.2019 obține autorizație de construire, valabilă 12 luni cu posibilitatea de prelungire până la 36 de luni.M-am bucurat foarte mult atunci când am văzut că Ministerul Culturii că se impune condiția de punere în valoare a vestigiilor. Întrucât, avizul de la Minister, nu era însoțit și de anexă, noi am solicitat investitorului să meargă și să obține vizarea de la Ministerul Culturii pe fiecare filă în parte. Nu am favorizat pe nimeni.Eu privesc această investiție în trei dimensiuni: una legală, civic, moral, de comunitate și al treilea: politic.Din punct de vedere legal, până în momentul semnării autorizației de construire, nu există nicio fisură, nicio favoare pe care eu sau altcineva din echipa mea, s-o fi făcut investitorului. Și controlul ISC va confirma tot ceea ce vă spun. Mai departe, în ceea ce privește, grija față de patrimoniu, mă bucur că jurnaliștii și cetățenii au trezit conștiința și identitatea acestei zone și vreau ca orice lucrare să fie privită la fel. Vreau să subliniez faptul că orice competență a mea sau a Poliției Locale s-au încheiat în momentul în care eu am semnat autorizația de construire. Nu am să-mi reproșez nimic din punct de vedere legal, nici mie, nici echipei mele. Noi am respectat tot ce spune legea. Legal, proiectul are tot ce-I trebuie. Proiectul spune clar ce trebuie pus în valoare din punct de vedere al vestigiilor. Nu am mai văzut atâta emoție de la Cazino și mi-aș dori să vad același lucru și în privința Casei cu Lei! Mi-aș dori să văd această emulație nu doar prin prisma politicului, pentru că suntem cu toții constănțeni!Din punct de vedere politic, unii vor să fure startul campaniei electorale, unii vor să manipuleze iar alții, știind care e legea, pentru că ei le fac, mint. Politic, acest subiect se va întoarce ca un boomerang, dacă ușor-ușor ne calmăm și ne uităm cu toții la hârtii. Eu pot să îi imput investitorului un singur lucru, ca om iar Poliția Locală și-a făcut datoria pe acest subiect, legat de acces, de depozitarea pământului, etc”, a explicat primarul Decebal Făgădău.