PPOSIAR: 'Raluca Turcan si Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu anuleaza sansele la ajutoarele de stat'

Viceprim- Ministrul Raluca Turcan si Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu anuleaza sansele la ajutoarele de stat (granturi) pentru marea majoritate a celor care activeaza in sectorul cultural.

100 milioane de Euro anuntate ca ajutor de stat pentru sectorul cultural se adreseaza in primul rand (si din nou favorizate) festivalurilor cu vanzare de bilete, mai ales “UNTOLD” si “NERVERSEA”. Se pare ca sectorul cultural, pentru cei care decid destinatia ajutoarelor de stat in Romania, inseamna doar cei care vand bilete, doar acestia pot accesa sume mari de bani ( in cazul celor doua festivaluri, pnala la 800.000 euro).

Urmatoarele categorii de persoane fizice/juridice din sectorul cultural sunt complet excluse in viziunea Viceprim-Ministrului si a Ministrului Culturii: artisti, impresari artistici, manageri, firme de scenotehnica inclusiv tehnicienii lor, sali de spectacole, teatre in aer liber, etc. etc.

Criteriul de acordare a ajutoarelor de stat in sectorul cultural este in viziunea Vicepremierului si a Ministrului Culturii vanzarea de bilete. Acest criteriu exclude pe toti cei enumerati mai sus si pe multi altii de la accesul la aceste ajutoare de stat, atat de necesare in aceasta perioada.

Sectorul Cultural a fost primul oprit complet in martie 2020 si probabil va fi ultimul care va fi redeschis.

Atasam, SCRISOAREA DESCHISA, trimisa catre Guvernul Romaniei, Primului Ministru – Domnul Ludovic Orban, Viceprim – Ministrului Doamna Raluca Turcan, Ministrului Culturii Domnul Bogdan Gheorghe si Primarului Capitalei Domnul Nicusor Dan

SCRISOARE DESCHISA

Stimate Doamne si Stimati Domni,

Patronatul Producatorilor, Organizatorilor de Spectacole si Impresarilor Artistici din Romania, reactioneaza prin prezenta Scrisoare Deschisa la Comunicatul de presa “ 100 milioane euro pentru sectorul cultural prin schema de ajutor de stat” .

Prin prezenta scrisoare vrem sa va atragem atentia ca aceasta “incercare” de ajutorare a sectorului cultural denota necunoasterea adevaratei situatii din acest sector, mai ales in zona privata a lui, in tara noastra. Din acest motiv, Comunicatul Ministerului Culturii nu ia in seama problemele organizatorilor de spectacole, impresarilor artistici, firmelor de scenotehnica dar si ale artistilor interpreti.

Domeniul privat al sectorului cultural a fost afectat 100% de masurile luate de Guvern inca de la inceputul pandemiei (martie 2020), masuri care nu s-au relaxat de fapt, nici un moment. Limitele de 500 de spectatori pe spectacol, 50-30% din capacitatea salilor de spectacole si de teatru, etc. etc. nu au dus nici un moment la o “salvare” a acestei industrii.

La cele 15 intalniri despre care vorbesc Domnul Ministru al Culturii - Bogdan Gheorghiu si doamna Vicepremier - Raluca Turcan, au fost invitati numai anumiti reprezentanti ai organizatorilor de spectacole si anume, firmele organizatoare de festivaluri. Patronatul nostru, ca si alte organizatii din domeniu, nu au fost niciodata invitati/primiti la aceste intalniri. Tinem sa mentionam ca am adresat o scrisoare Primului Ministru – Domnul Ludovic Orban/ si in atentia Doamnei Vicepremier Raluca Turcan, prin care ne-am aratat dorinta de a fi invitati la acest fel de intalniri dar nu am primit nici un raspuns oficial pana astazi. Aceeasi atitudine de ignorare a avut-o la adresa noastra si domnul Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu.

Dorim sa va atragem atentia ca toate masurile luate pana in prezent de catre Guvern si cele propuse acum pentru ajutorarea sectorului cultural, sunt luate mai ales in interesul organizatorilor celor doua mari festivaluri “UNTOLD” si “NEVERSEA”.

Doamna Raluca Turcan si Domnul Bogdan Gheorghiu au declarant de mai multe ori sustinerea de masuri (nerambursarea publicului platitor de bilete, emiterea de vouchere pe perioade aproape nelimitate, pentru ca nici anul viitor aceste festivaluri nu vor putea exista, etc., etc.) numai in favoarea acestor festivaluri, “uitand” in mod repetat miile de spectacole organizate de catre alti organizatori privati si contributia foarte importanta a IMPRESARILOR ARTISTICI, SCOLITI SI ATESTATI DE CATRE MINISTERUL CULTURII PRIN COMISIA DE ATESTARE SI AVIZARE IN DOMENIUL IMPRESARILOR ARTISTICI DIN CADRUL INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE SI FORMARE CULTURALA (INCFC).

Domnul Bogdan Gheorghiu – Ministrul Culturii, nu a mentionat niciodata in discursurile sale sau mai nou, acum in aceasta propunere de ajutorare a sectorului cultural, IMPRESARII ARTISTICI (peste 1.200 – persoane fizice si persoane juridice), scoliti si atestati de ani de zile de catre acest serviciu important (INCFC) al Ministerului Culturii/Guvernului Romaniei. INCFC se afla doar cu un etaj mai jos de biroul domnului Bogdan Gheorghiu. Domnul ministru a actionat de fiecare data ca si cum nu ar avea habar de existenta acestui important serviciu din subordinea dansului. Sa nu fi auzit nici de REGISTRUL ARTELOR SPECTACOLULUI !?!?

In ultima sa declaratie a mentionat pentru prima oara existenta INCFC, dar din nou, a omis categoria IMPRESARILOR ARTISTICI.

Va prezentam mai jos, situatia reala de pe piata evenimentelor culturale din Romania:

- 80% din evenimetele culturale din tara noastra sunt fara vanzare de bilete. Fie ca sunt organizate de catre firme mari din domeniul privat si au caracter promotional, fie sunt organizate de catre Primariile locale, Consiliile Judetene, Centrele Culturale, etc.

Toate aceste evenimente sunt licitate iar organizarea lor este castigata de catre organizatori privati, impresari artistici sau firme care se ocupa cu mai multe aspecte din domeniul cultural. Toate isi platesc taxele si impozitele de toate felurile la statul roman. Aceste evenimente aduc statului roman cele mai mari venituri din domeniul cultural.

Festivalurile mari incaseaza bani pe bilete de la publicul roman si peste 80% din aceste incasari se duc in afara Romaniei ( plata artisti internationali, plata scenotehnica la firme straine, etc. etc.).

Mai exista si situatii combinate in care se afla multe firme si organizatori/impresari de la noi din tara: in timpul unui an fiscal organizeaza spectacole cu bilete si evenimente locale sau nationale fara vanzare de bilete.

Din situatiile prezentate mai sus rezulta limpede ca AJUTORUL ACORDAT TREBUIE SA TINA CONT DE CIFRA DE AFACERI SI NU DE VANZAREA DE BILETE.

Criteriul vanzarii de bilete duce din nou, la favorizarea catorva firme organizatoare de cate un festival pe an, firme care deja au fost ajutate din plin.

Consideram ca aplicarea CRITERIULUI VANZARII DE BILETE va duce la mari nedreptati in domeniul nostru de activitate, ignorand situatia reala din sectorul cultural din Romania, explicata de noi mai sus.

Acest criteriu elimina nedrept artistii si firmele suport, fara de care sectorul cultural nu ar putea functiona: artisti, impresari artistici, manageri, firme de scenotehnica, sali de spectacole cu administrare privata, teatre in aer liber, etc.

PE SCURT, PROPUNEREA NOASTRA ESTE DE A COMASA MASURILE A, B si C INTR-UNA SINGURA CARE SA AIBA CRITERIU DE DEPARTAJARE CIFRA DE AFACERI SI NU NUMARUL DE BILETE VANDUTE.

Insistam prin a va atrage atentia ca numarul de bilete vandute introduce erori foarte mari in aprecierea sau departajarea aplicantilor la aceste granturi.

Cu respect,

Patronatul Producatorilor, Organizatorilor de Spectacole si Impresarilor Artistici din Romania