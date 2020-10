Prabușire puternica a turismului balnear - Previziunile arata o scadere de pana la 70%

Hotelierii care activează în zona balneară a turismului nu au previziuni prea optimiste pentru sfârşitul acestui an în contextul în care restricţiile privind centrele de tratament au rămas în continuare valabile, relatează mediafax.

Vezi și: Șeful CCR Valer Dorneanu răspunde atacurilor lui Ludovic Orban: Are studii la TCM Brașov, dar ne face pe noi politruci

Reprezentanţii hotelului de patru stele Afrodita Resort & Spa, din staţiunea balneară Băile Herculane, se aşteaptă la scăderi de 70% ale afacerilor la sfârşitul acestui an.

„Vara aceasta am înregistrat o scădere de aproximativ 40% faţă de previziunile pe care le-am făcut înainte de pandemie. Cu toate acestea, vara a decurs mai bine decât am preconizat în momentul intrării în lockdown, când nu aveam certitudinea că vom mai avea, fie şi parţial, un sezon estival. Situaţia însă se schimbă semni­ficativ odată cu începerea sezonului rece. Dacă pentru vară scăderea a fost mai mică faţă de estimarea iniţială, în contextul menţinerii piscinelor interioare închise şi a altor facilităţi, previziunile pentru sfârşitul de an arată o scădere de 60 până la 70%, ceea ce ne poate situa sub pragul de breakeven“, spun reprezentanţii hotelului, conform ZF.

Situaţia este cu atât mai dificilă cu cât cheltuielile au cres­cut în contextul în care fiecare hotel a fost nevoit să ia o serie de măsuri pentru a preveni răspân­direa virusului, astfel că au investit sume considerabile de bani în tot ceea ce înseamnă dezinfectant, ter­mo­s­canare, măşti, mănuşi şi altele asemenea.

„În contextul actual spa-ul a devenit un generator de cheltuieli, care s-a transformat dintr-un centru de profit într-un consu­ma-tor de resurse financiare. Păstra­rea acestuia într-o stare bună de func­ţionare, fiind pregătit în permanenţă pentru redeschidere este în acest moment o cheltuială considerabilă în raport cu ceea ce generează puţinele facilităţi des­chise. Chiar dacă o să ştim cu exa­ctitate nivelul cheltuielilor su­pli­mentare la sfârşitul anului, esti­măm că acesta va înregistra o creş­tere între 15% şi 20% com­parativ cu anul trecut“, explică reprezen­tanţii hotelului Afrodita.

O creştere a cheltuielilor a înregistrat şi hotelul Lotustherm, un hotel de cinci stele din staţiunea Băile Felix, care a avut cheltuieli cu 20% mai mari faţă de cele de anul trecut având în vedere normele impuse.

„Vara acestui an a fost atipică, pe toate planurile, modul de lucru, circuitele în hotel, agrementul au trebuit adaptate normelor legale. Creşterea cheltuielilor operaţionale a fost de 20% faţă de cele din anul trecut. Acum turiştii sunt mult mai reţinuţi, respectă măsurile de protecţie, iar frica de Covid a anulat planurile de vacanţă ale unor turişti trecuţi de 70 de ani, care ne erau clienţi fideli“, explică Serac Florian, directorul general al Hotelului Lotustherm.

Sera Florian spune că are previziuni sumbre cu privire la sfârşitul acestui an pentru că lipsa legislaţiei şi adoptarea ei târzie i-au împiedicat pe hotelierii din turismul balnear să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale, astfel că şansele sunt foarte mici în ceea ce priveşte profitului.

Pentru turismul balnear, vara acestui an a reprezentat o mare provocare, astfel că pe lângă cele trei luni de inactivitate, odată cu ridicarea parţială a restricţiilor, hotelierii din turismul balnear au fost nevoiţi să funcţioneze la capacitate minima, în contextul în care nu toate facilităţile din cadrul centrelor de tratament şi centrelor spa au fost disponibile turiştilor.

„Cu siguranţă vara acestui an poate să fie definită ca fiind atipică din mai multe puncte de vedere. A trebuit să învăţăm să facem lucrurile diferit în ceea ce priveşte distanţarea fizică şi restricţiile impuse de autorităţi şi să ne adaptăm constant la fiecare situaţie nouă apărută pe parcurs. A fost din acest punct de vedere cea mai mare provocare de care s-a lovit turismul până acum, inclusiv industria balneo & spa. Însă din fericire industria ospitalităţii este o industrie puternică care are perfect capacitatea de a se adapta şi reinventa“, spun reprezentanţii hotelului Afrodita.

Ca şi în cazul altor hotelieri din turismul românesc, turiştii care au preferat staţiunile balneare vara aceasta au preferat să îşi facă rezervările în ultimul moment, renunţând astfel la rezervarea vacanţelor cu câteva luni în avans din cauza contextului incert.