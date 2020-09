Prahova: 583 de cazuri de COVID-19 active. Judetul este pe locul doi in privinta noilor infectari in 24 de ore

Aproape 600 de cazuri de COVID-19 sunt active in judetul Prahova o treime dintre acestea fiind raportate in resedinta de judet, Ploiesti. Un numar de 24 de localitati raporteaza zero cazuri de imbolnavire. Cu 70 de noi infectari in 24 de ore, judetul se afla pe locul al doilea in ceea ce priveste numarul de noi diagnostice de COVID-19.