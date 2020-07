Prahova: Amenda de 5.000 de lei in statiunea Azuga, dupa ce politistii au gasit oameni care consumau alcool si mancare in interiorul unui restaurant

Politistii prahoveni i-au amendat cu 5.000 de lei, duminica, pe reprezentantii unei societati comerciale care opereaza un restaurant din statiunea Azuga de pe Valea Prahovei, dupa ce, in urma unui control, agentii au gasit noua persoane care consumau alcool si mancare intr-un spatiu inchis care nu are voie sa functioneze in aceasta perioada, conform legii.