Prahova mai are doar doua locuri la Terapie Intensiva pentru cazurile grave de COVID-19

Judetul Prahova a depasit, marti, pragul de 5.000 de infectari cu virusul SARS-CoV-2, fiind al patrulea judet care trece de acest prag dupa Suceava, Arges si Brasov. De mai multe saptamani, in spitalele din judet locurile de terapie intensiva destinate bolnavilor cu COVID-19 sunt fie ocupare, fie disponibile intr-un numar foarte mic. In prezent sunt disponibile doar doua louri pentru pacientii aflati in stare grava.