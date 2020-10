Prahova: Sase decese asociate COVID-19, in ultimele 24 de ore. Niciun loc liber la ATI

Sase decese asociate COVID-19 au fost inregistrate in judetul Prahova in ultimele 24 de ore, dar si 123 de cazuri noi de imbolnavire, in acest moment neexistand locuri libere la terapie intensiva pentru pacientii diagnosticati cu noul coronavirus, se arata in datele comunicate, duminica, de Prefectura Prahova.