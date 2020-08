Prahova: Toate restaurantele interioare se vor deschide marti, inclusiv in localitatile care depasesc rata de infectare de 1,5 la mia de locuitori

Restaurantele, cafenelele care functioneaza in spatii interioare, precum si salile de jocuri de noroc se vor redeschide, in 1 septembrie, in toate cele 104 localitati din judetul Prahova, inclusiv in orasele Breaza, Urlati, Boldesti-Scaeni si Baicoi, care inregistreaza o rata de infectare cu SARS-COV-2 de peste 1,5 la mia de locuitori. Autoritatile au luat aceasta decizie explicand ca in aceste localitati transmiterea nu este comunitara, ci sunt focare "in comunitati inchise".