Prapad in centrul Iasului din cauza CANICULEI! Circulatia tramvaielor a fost blocata complet din cauza asfaltului incins - FOTO

In aceasta dupa-amiaza circulatia tramvaielor a fost blocata complet in zona centrala a Iasului din cauza asfaltului incins care a provocat instabilitati sinelor de tramvai. In zona strazii Cuza Voda, acolo unde si asa viteza de circulatie este redusa, pe calea de rulare a tramvaielor stratul de asfalt s-a inmuiat atat de mult incat a dus la deplasarea usoara a sinelor. Numeroase tramvaie pline de calatori formeaza un sir lung in zona Targu Cucu - Piata Unirii. Muncitorii Companiei de Transport Public Iasi intervin in aceste momente pentru a repune circulatia cat mai repede in functiune. Calatorii din tramvaie au fost preluati de autobuze. "Din cauza asfaltului care s-a ridicat, cel mai prob ...