Prapad in Romania dupa ordinul lui Liviu Dragnea! Amenzi uriase si TIR-uri BLOCATE la vama

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a inceput, la mijlocul lunii martie, sa critice marile lanturi de magazine ca vand legume si fructe de import "pline de otrava", in locul marfii producatorilor locali. Au urmat controale ale inspectorilor la produsele de import si chiar blocarea TIR-urilor la vama, conform Mediafax. "De ce producatorii romani nu au dreptul ca produsele lor se se gaseasca in galantare? Noi de ce nu avem dreptul sa mancam produse romanesti? In schimb avem dreptul si obligatia sa mancam mere, pere, prine, rosii pline de otrava. Sa o spunem deschis, e otrava. Toate chimicalele inseamna otrava. Numai eu stiu in Ilfov cateva localitati unde fac rosii aproape la fel de bune ca ...