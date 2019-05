Prapad in toata Moldova. Alerta de inundatii pe mai multe rauri - FOTO

inundatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimele 24 de ore s-au inregistrat precipitatii la nivelul intregii tari, cantitati importante fiind semnalate in judetele Vaslui, Bacau si Neamt: 96,8 l/mp la sh Bacesti (r. Barlad), 83,5 l/mp la sh Lipova (r. Lipova), 71,0 l/mp la sh N. Balcescu (r. Siret ), 66,5 l/mp la sh Bosia (r. Berheci), 64,7 l/mp la sh Onesti (r. Trotus), la p.p. Craiesti 76,6 l/mp. In aceasta perioada, au fost emise 4 Atentionari hidrologice pentru fenomene imediate si 8 Avertizari hidrologice pentru fenomene hidrologice imediate – Cod Portocaliu. In prezent, inca sunt in vigoare 3 avertizari pentru fenomene imediate si o avertizare hidrologica nationala pentru 8 administratii bazinale de apa, care expi ...