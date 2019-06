Președinția romana a Consiliului UE, aproape de final! George Ciamba, o prima concluzie: 'Am fost la inaltime si acest lucru nu ar trebui sa fie uitat curand'

O ţară nu se poate considera "membru complet" al Uniunii Europene dacă nu a prezidat Consiliul UE, România îndeplinindu-şi acest rol "cu brio", a afirmat, marţi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la conferinţa "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe".

"Capacitatea pe care o ai ca preşedinţie este o dovadă clară a ceea ce numim sfârşitul tranziţiei în România. Nu eşti membru complet dacă nu ai stat în capul mesei, dacă nu ai prezidat Consiliul, nu ai fost membru deplin. Acesta a fost un prim test pe care l-am trecut cu brio şi este bun şi pentru egoul şi starea de spirit a României. Am fost la înălţime şi acest lucru nu ar trebui să fie uitat curând", a afirmat Ciamba, conform agerpres.ro El a vorbit despre politica de lărgire a UE şi perspectiva europeană a ţărilor din regiunea Balcanilor de Vest."Dacă nu facem asta, vom plăti şi nu vom plăti doar noi, stabilitatea regiunii va avea de suferit. Am văzut cât de importantă strategic este această parte a lumii în timpul crizei migraţiei", a afirmat ministrul delegat.

Totodată, el s-a referit şi la modul în care a fost abordat Brexit în cadrul preşedinţiei române a Consiliului UE. Ciamba a spus că preşedinţia română a fost "bântuită de fantoma Brexit".



"Într-un fel, Europa este, sperăm, mai bine protejată de un Brexit 'hard' datorită legislaţiei adoptate în preşedinţia română a Consiliului UE", a punctat el.



Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a subliniat rolul profesioniştilor în desfăşurarea preşedinţiei române a Consiliului UE.



"Aveţi grijă de zecile de profesionişti care au jucat acest joc foarte sofisticat al preşedinţiei Consiliului UE, au pregătit summitul de succes din Sibiu", a punctat Geoană.



Totodată, consilierul prezidenţial Leonard Orban a vorbit despre nevoia de "conservare" a reuşitelor.



"Avem motive de optimism, dar trebuie să ne conservăm reuşitele, să îmbunătăţim şi să creăm o viaţă mai bună pentru noi. Dacă uităm, dacă ne complacem, vom da greş. Trebuie să facem tot posibilul pentru a îmbunătăţi lucrurile", a afirmat el.



Evenimentul "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe" a fost organizat la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) în cooperare cu Institutul Aspen România şi cu German Marshall Fund Bucureşti, sub egida Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene.