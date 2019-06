Președinta completului care a decis Sorina sa fie adoptata in SUA e soția șefului direct al procuroarei care a tarat-o pe micuța pe asfalt (presa)

“Independenţa, echidistanţa, imparţialitatea” actului de Justiţie în cazul micuţei Sorina: PREŞEDINTA COMPLETULUI DE JUDECATĂ care A DECIS ca fetiţa să fie dată în adopţie internaţională familiei din SUA ESTE SOŢIA ŞEFULUI DIRECT AL PROCUROAREI CARE A LUAT-O CU FORŢA printr-o percheziţie din casa celor care au crescut-o şi a târât-o pe asfalt, titrează “Presa Curată”. The post Președinta completului care a decis Sorina să fie adoptată în SUA e soția șefului direct al procuroarei care a târât-o pe micuță pe asfalt (presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.